ÖVP-Hogl teilt aus: „Mieses Spiel der Roten“ in Pernersdorf

In der Marktgemeinde Pernersdorf muss der Gemeinderat neu gewählt werden. Wie berichtet, legten die SPÖ-Mandatare und die Ersatzleute ihre Funktionen nieder - nur einen halben Tag, nachdem Florian Hofmann (ÖVP) zum Bürgermeister gewählt worden war. Die Wahl war notwendig, weil sich Bürgermeister Johann Kettler und sein Vize Norbert Bauer - ihm folgte Daniela Brunner nach - aus ihren Ämtern zurückgezogen hatten. Die NÖN fragte die Bezirkschefs von ÖVP und SPÖ, was sie zu den Geschehnissen in Pernersdorf sagen.

„Die SPÖ betreibt hier Arbeitsverweigerung“, kommentiert ÖVP-Bezirksparteiobmann Richard Hogl aus seinem Urlaub. Es sei durchaus normal, dass Bürgermeister oder Vizebürgermeister während einer Periode zurücktreten. „Bei absoluten Mehrheiten sind im Normalfall Bürgermeister und Vizebürgermeister immer von derselben Partei - wie in allen Gemeinden im Bezirk.“

Hinterberger hätte Kasper gern zum Vizebürgermeister-Amt gratuliert

Stefan Hinterberger, Bezirksvorsitzender der SPÖ, war Montagabend (10. Juli) vor Ort, als Hofmann mit den Stimmen der ÖVP zum Bürgermeister gewählt wurde. „Ich hatte darauf gehofft, unserem Erwin Kasper zur Wahl zum Vizebürgermeister und den Pernersdorfern zu einem zukunftsweisenden Arbeitsübereinkommen zwischen SPÖ und ÖVP, bei der Parteipolitik außen vor gelassen wird, gratulieren zu können.“ Denn die SPÖ legte, wie berichtet, ihre Mandate nieder, weil sie findet, dass das neue ÖVP-Führungsduo zu unerfahren ist, um die Geschicke einer Gemeinde zu leiten. Darum hatte Kasper seine Erfahrung als Vizebürgermeister angeboten.

Stefan Hinterberger, Bezirkschef der Roten, kann die Entscheidung der Pernersdorfer Genossen nachvollziehen. "Sie haben sie nicht leichtfertig getroffen." Foto: SPÖ

Doch dazu gratulieren konnte Hinterberger nicht, der den Vorschlag der Pernersdorfer SPÖ als „gut und lösungsorientiert“ bezeichnet. Die Sozialdemokraten hätten in einer Situation nach drei Rücktritten innerhalb kürzester Zeit - auch die Amtsleiterin legte ihre Tätigkeit nieder - bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen möchten. „Der Wechsel scheint ja bei der ÖVP alles andere als friktionsfrei abgelaufen zu sein“, hörte der Bezirksvorsitzende von internen Unstimmigkeiten.

Ich würde mich an seiner Stelle schämen, für ein paar Euro mehr pro Monat ein so ein Polittheater aufzuführen. ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl

Für die ÖVP hätte es aus seiner Sicht eine Alternative zu den Neuwahlen gegeben: „Sie hätte den Weg der Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde wählen können.“ Die Bezirksorganisation verstehe den Schritt der SPÖ vor Ort gut. Kasper und sein Team hätten die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen. „Sie haben bis zuletzt auf ein Einlenken der ÖVP gehofft, darum haben sie die Gemeinderatssitzung noch abgewartet“, weiß Hinterberger.

Für dieses Verhalten der SPÖ-Funktionäre findet hingegen Richard Hogl klare Worte: „Ich denke, der Wähler durchschaut das miese, nicht nachvollziehbare Spiel der Roten und straft sie bei der Gemeinderatswahl ab.“ Denn meistens verliere der, der „grundlos Wahlen vom Zaun bricht“. Offensichtlich gehe es Kasper nur ums Geld, denn im Gemeinderat und Vorstand könnte er sich auch so einbringen, meint der ÖVP-Landtagsabgeordnete. „Ich würde mich an seiner Stelle schämen, für ein paar Euro mehr pro Monat ein so ein Polittheater aufzuführen.“

Auch wenn in Pernersdorf wichtige Entscheidungen anstehen, Hinterberger meint, dass keine Beschlüsse durch diesen Schritt verzögert werden, denn üblicherweise finden im Sommer in den meisten Gemeinden keine Sitzungen statt. Es liege nun am Land NÖ, für rasche Neuwahlen zu sorgen, damit die Gemeinde wieder handlungsfähig ist.