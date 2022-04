Pernersdorfer SPÖ hat neuen Vorsitzenden

Werbung

Nach dem Abgang ihres Vorsitzenden Joachim Amon musste die SPÖ Pernersdorf zu einer Mitgliederversammlung mit Neuwahl laden. Für diese konnte Nationalratsabgeordneter Josef Muchitsch gewonnen werden. Dieser berichtete nicht nur aus dem Parlament, sondern auch authentisch aus seiner Zeit als Bauarbeiter.

Überaus viele Mitglieder, darunter alle SPÖ-Gemeinderäte sowie Ehrenvorsitzender und Gemeindevorstand Ernst Lang waren der Einladung gefolgt und sprachen sich einstimmig für Günther Schönauer als neuen SPÖ-Chef in der Gemeinde Pernersdorf aus. Schönauer ist Gemeinderat, seit einigen Jahren als Kassier im Parteivorstand tätig und Mitglied des Bezirksvorstands. Zu den Gratulanten zählten neben Muchitsch auch SPÖ-Bezirkschef Richard Pregler, dessen Stellvertreter Stefan Hinterberger, Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber und Kammerrat Christian Kauer.

In den Gemeinderat folgt auf das freigewordene Mandat ein erfahrener ehemaliger Gemeindevertreter nach: Erwin Kasper. Er wird Amon auch im Gemeindevorstand ersetzen. Die künftige rote Doppelspitze im Bezirk Hollabrunn, Pregler und Hinterberger, war sich nach dem Treffen einig: „Es ist ein überaus positives Zeichen, dass die Nachfolge Amons so schnell geregelt werden konnte. Wir blicken gemeinsam mit den Freunden in Pernersdorf positiv in die Zukunft, wünschen dem neuen Team alles Gute und bedanken uns bei Joachim Amon für seinen jahrelangen Einsatz!“

