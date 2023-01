Franz Schnabl brachte SPÖ-Ideen unter die Hollabrunner

Werbung

Der Hollabrunner Spitzenkandidat der SPÖ, Stefan Hinterberger, freute sich, dass die Verteilaktion seiner Partei von Polit-Prominenz unterstützt wurde: „Wir hatten einen Landeshauptfrau-Stellvertreter, einen Nationalratsabgeordneten und eine Landtagsabgeordnete dabei“, strahlt er.

Foto: SPÖ Hollabrunn

Der Tag hatte mit einem Neujahrsempfang der SPÖ-Bezirksfrauen auf der Bezirksgeschäftsstelle gestartet. Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter und Hinterberger freuten sich über viele Gäste, darunter die Frauenvorsitzende der SPÖ-Frauen Niederösterreich, Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt, und Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan. „Bei dieser Wahl besteht die historische Chance, dass die absolute Mehrheit der ÖVP in Niederösterreich gebrochen wird und die SPÖ deutlich zulegt, vorausgesetzt natürlich, die SPÖ kann ihre Wähler entsprechend motivieren“, meint Hinterberger.

Foto: SPÖ Hollabrunn

Für ihn sei klar, dass die SPÖ für die wichtigen Themen im Bezirk die besseren Ideen hat, etwa für den zweigleisigen Vollausbau der Nordwestbahn und generell mit einer Stärkung des Angebots im öffentlichen Verkehr, die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Bezirk und die Schaffung alltagstauglicher Fuß- und Radwege.

Um diese Ideen an die Bürger in Hollabrunn zu bringen, machte sich eine Schar an SPÖ-Kandidaten gemeinsam mit den beiden Abgeordneten und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl auf den Weg durch die Bezirkshauptstadt und nutzte den Nachmittag für zahlreiche Gespräche mit den Hollabrunnern.

