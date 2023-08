Sportliches Spielefest Ziersdorfer Sommerhit: Spiele, Radrennen, Bogenschießen & Eis

Zahlreiche Helfer sorgten am für ein abwechslungsreiches XL-Spielefest. Zu Besuch kamen auch die Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer und Richard Hogl. Foto: Barbara Witzany, Barbara Witzany

M it dem Denkspiel „Vier gewinnt“ im XL-Format, diversen Geschicklichkeitsspielen, hüpfen in der Burg und am Trampolin sowie sportlichen Aktivitäten wurde den Kindern in Ziersdorf ein kurzweiliger Feriennachmittag bereitet.