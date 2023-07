In Hollabrunn wird die Amtstafel jetzt digital bespielt

Für die Verwaltung besteht ein wesentlicher Vorteil darin, dass die digitalen Amtstafeln im Gemeindegebiet zentral bespielt und einfach mit aktuellen Informationen befüllt werden können. „Für uns stellt das System eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Bürgerinformation dar“, sagt Tauschitz, der vor zwei Jahren per Antrag den flächendeckenden Einsatz dieser Technologie in allen Katastralgemeinden anregte. „Unser Antrag wurde damals angenommen und die Machbarkeit geprüft bzw. Systeme der Anbieter verglichen“, berichtet der Bürgerliste-Mandatar.

Ein Blick in andere Bundesländer zeige, dass diese Systeme von der Bevölkerung gut angenommen werden. „Wir freuen uns daher, dass in den letzten Tagen die ersten digitalen Amtstafeln vor dem Rathaus und im Rathaus in Betrieb genommen wurden und hoffen, dass diese beiden nicht die einzigen im Gemeindegebiet bleiben werden.“