Von Jutta Steiner (Text) und Katharina Schindelegger (Fotos)

Taschenlampe an! Wer über die schmale Wendeltreppe vom Erdgeschoss des heutigen Stadtarchivs in die finstere Gruft im Keller hinabsteigen will, braucht das nötige Werkzeug: Der einzige natürliche Lichtstrahl, der in die ehemalige Grabstätte der Fürsten und Grafen Dietrichstein fällt, dringt durch ein kleines, zur Straße gewandtes Fenster in den untererdigen Raum.

„Beim Fenster war früher der Haupteingang zur Gruft. Was dort wie eine Kohlenrutsche aussieht, da wurden die Sarkophage hereintransportiert“, erzählt Walter Fittner, der seit Anfang der 70er-Jahre und über seine Pensionierung im Jahr 2007 hinaus als Stadtarchivar in Hollabrunn beschäftigt ist. Wie seine eigene Westentasche kennt er das Haus und die Geschichte der Stadt, die er in seinen Anekdoten wieder lebendig werden lässt.

„Ich kam ja nie in die Verlegenheit, hier beim Alkomaten tätig werden zu müssen.“ Walter Fittner erzählt von Niederösterreichs erstem Alkomaten.

Über der Gruft hat sich einst ein Kapuzinerkloster samt Kirche befunden, das vom Grafen Gundakar von Dietrichstein in den Jahren 1666 und 1667 erbaut wurde.

Als das Kloster 1783 unter der Regentschaft von Joseph II. aufgelassen wurde und 1806 in Privathand des Gastwirts Anton Hornung kam, wurde die Gruft kurzerhand zum Lagerraum adaptiert. „Die Riesensärge kamen unter die Stadtpfarrkirche: Der Wirt hat den Keller für seine Bierfässer gebraucht“, erklärt der Historiker und steigt wieder die Wendeltreppe hinauf.

Vor der Ecke des Ganges im Erdgeschoss hält Fittner an, zeigt auf ein Regal und erzählt: „Hier, wo 1959 die Bezirksgendarmerie eingezogen ist, stand der erste Alkomat Niederösterreichs. Diese Geschichte habe ich vom ehemaligen Bezirkskommandanten gehört. Ich kam ja nie in die Verlegenheit, hier beim Alkomaten tätig werden zu müssen“, schmunzelt der Archivar, bittet in sein Büro und macht einen Zeitsprung ins 18. Jahrhundert.

„Ain Vagierender Jäger, bey 34 Jahren“

Fittners Arbeitsplatz ist zugleich Archivraum. Umgeben von Dokumenten der gräflichen und fürstlichen Familie Dietrichstein, die von 1662 bis 1864 über die Herrschaft Sonnberg – und damit auch über Oberhollabrunn – verfügte, beginnt er zu erzählen. Etwa: Wie es den Marktdieben im Ort Anfang des 18. Jahrhunderts erging.

Der Historiker, der in den Archiven naturgemäß eigene Ahnenforschung betreibt, tut dies anhand eines Gerichtsprotokolls aus dem Jahr 1718. In diesem heißt es, dass sein Vorfahre, der Großbauer Hannß Geörg Khündlter, am Markt in Hollabrunn bestohlen worden sei.

Das Diebesgut, ein „Bettgewandt, Söckh, Schmalz vnd Spöckh“, hat er nach einjährigem Verwaltungsweg wieder zurückbekommen. Der Marktdieb „Paull Rauch, ain Vagierender Jäger, von Obern Thern gebürthig, bey 34 Jahren alt“, saß 15 Monate im „Harten arrest“. Dann gelang es ihm, sich „von dem Eysen“ loszumachen und heimlich zu entkommen.

Der letzte Raum im Haus, den Fittner den Besuchern zeigt, liegt quer gegenüber seinem Büro. Dort lagern die Polizeiakten aus der russischen Besatzungszeit. „Sie sind noch nicht aufgearbeitet, aber hier kann man einsehen, weshalb man damals belangt wurde“, erklärt der Historiker. Meistens hätte es sich um Hendldiebe gehandelt. Mundraub hieß das Delikt. Es fänden sich auch Akten über Leute, die gegen die Republik oder die Russen aufbegehrten und eingesperrt wurden.

Eine tragische Kriminalgeschichte aus der Besatzungszeit kennt Fittner aus zweiter Hand. Er sei wahrscheinlich der Letzte, der davon noch wisse, beginnt er zu erzählen. Als das Stadtarchiv noch im ehemaligen Gemeindegefängnis beherbergt war, habe ihm sein Vorgänger von einem Todesfall berichtet, der streng geheim gehalten werden musste.

Die Stadtpolizei habe einen im Rausch randalierenden Russen inhaftiert. Am nächsten Morgen war der Russe tot. „Niemand hat bemerkt, dass sich der Russe in der kalten Nacht eine saubere Lungenentzündung zugezogen hat“, schildert Fittner. Man habe ihn in der nächsten Nacht in aller Heimlichkeit verschwinden lassen, irgendwo in einem Privatgarten begraben.

Gefängniskunst in der Fußgängerzone

Eine solche Aktion war die Ausnahme, die von der russischen Militärbehörde unentdeckt bleiben musste. Die Besatzer hatten für ihre „Ausreißer“ ein eigenes Gefängnis: den ehemaligen Gemeindekotter der Stadtpolizei in der Sparkassegasse 5.

Zwei Zellen sind bis heute in einem Nebengebäude des Juweliers Mayerhofer erhalten geblieben. Er ist der heutige Schlüsselhüter der Arreststätte, die ihm als Lagerraum dient. An der originalen Gefängnistür, zwischen Schaufensterdekoration und Kartons, sind noch Malereien und Kritzeleien der damaligen Insassen zu finden.

Kerkermeister und Schwerverbrecher haben die Hollabrunner Altstadt mittlerweile verlassen. Die Polizei verfügt nur noch über eine Arrestzelle, die zum Zweck der Ausnüchterung genutzt wird. Die „schweren Fälle“ werden an das Justizzentrum Korneuburg weitergeleitet. Das größte und einzige noch aktive Gefängnis von Hollabrunn ist die Justizanstalt Sonnberg.

Die Gefängniswelten von heute und damals sind nicht zu vergleichen. Auch wenn die zwei ehemaligen Zellen im heutigen Bezirksgericht Hollabrunn gar nicht so klein sind. Es braucht aber eine Führung durch die verschlungenen Gänge, um vorbei an den früheren Räumen der Gefängniswärter zu den Zellen zu gelangen. Und noch wichtiger: um aus dem Bau wieder herauszukommen!

Die Reportage entstand in Zusammenarbeit zwischen der Katholischen Medien Akademie (KMA) und der NÖN.