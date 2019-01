Gerhard Forman wird sich als Kapellmeister der Stadtkapelle zurückziehen: Die Wahl des Teams wird am 9. März stattfinden. Das Neujahrskonzert war eine Gelegenheit, ihm für seine jahrzehntelange Leitungsfunktion zu danken. Der Retzer habe die Kapelle zu einem Spitzenorchester geformt, würdigte Obmann Richard Wimmer. Bestnoten in höchsten Wertungsstufen im Vorjahr sprechen für sich.

NÖN: Wie ist das zu schaffen?

Gerhard Forman: Ziele formulieren und konzipieren. Menschen, die Begeisterung vermitteln, welche Musik haben kann. Menschen in die Ziele einbinden und diese zu ihren Zielen machen. Konsequent dran bleiben. Nichts was bleiben soll, geht schnell. Unnachgiebig bleiben. Mit Rückschlägen umgehen lernen und das Ziel nie aus den Augen verlieren. Jeder Rückschlag stärkt dich als Person.

Hinter einer Leistung steckt immer Arbeit, aber geht damit nicht die pure Freude am Musizieren verloren?

Wenn man die Freude am Ziel vor Augen hat, dann nicht. Stell dir vor, du gehst auf den höchsten dir erreichbaren Berg. Der Weg dort rauf ist möglicherweise nicht bequem. So lange du das Ziel nicht aus den Augen verlierst, machen dir die Strapazen nicht zu schaffen. Wenn man mit Begeisterung an einem Werk oder Ziel arbeitet, fällt einem gar nicht auf, dass es ein wirklicher Aufwand ist, dorthin zu kommen.

Und: Musik hat immer was mit Emotionen zu tun. Diese Emotionen sind in der Musik meist positiv besetzt. Was wäre das Leben ohne Musik?

Sie standen im Jänner zum 30. Mal am Dirigentenpult. Worauf blicken Sie am liebsten zurück?

Wenn ich sehe , dass ich die Musik mit ihrer Schönheit den Menschen aufzeigen konnte. Wenn man die Kraft und die Emotionen spürt und fühlt. Die Musiker wissen nach 30 Jahren, was der Unterschied zwischen qualitätsvollem und nicht-qualitätsvollem Musizieren ist. Wir haben uns von einer Dorfkapelle zu einem namhaften und geschätztem Orchester in Österreich entwickelt. Am schönsten finde ich, dass so viele den Weg mit mir gegangen sind. Wir waren vor rund 30 Jahren knapp 40 Personen und haben uns auf fast 80 hochgearbeitet, derzeit sind wir rund 70 Musiker.

Wer waren Ihre Mentoren?

Herbert Neubauer – musikalisch. Bei ihm hatte ich die erste musikalische Ausbildung. Bei ihm habe ich mir vieles beim Dirigieren abschauen können. Er hat es mir ermöglicht, die Stadtkapelle zu dirigieren und mich dabei gefördert.

Robert Löscher – organisatorisch und unterstützend als Kapellmeister. Er hat früh gesehen und erkannt, dass ich meinen Weg hier im Retzer Land umsetzen werde – oder eben irgendwo in Österreich. Er hat mir immer voll vertraut und mich in allen Belangen „machen lassen“.

„ Ich finde es sehr wichtig, dann zu gehen, wenn man noch gebraucht wird “

Fällt es schwer, die Zügel aus der Hand zu geben?

Überhaupt nicht. Wenn man weiß, dass es mehrere Personen gibt, die sich musikalisch und organisatorisch der Stadtkapelle annehmen, braucht einem nicht bang werden. Ich habe bei meiner Antrittsrede vor vielen Jahren gesagt, dass ich anfange, meinen Nachfolger zu suchen. Ich habe dazumal gewusst, dass das lange dauern wird. Ich finde es sehr wichtig, dann zu gehen, wenn man noch gebraucht wird. Ich glaube, dass viele Personen in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen nicht wissen, wann sie abdanken sollen. Sie verhindern dadurch, dass junge Menschen nachrücken können.

Wo, glauben Sie, könnte die Zukunft der Stadtkapelle hinführen?

Es ist alles offen. Die Musiker sind top in der konzertanten sinfonischen Blasmusik. Sie können aber auch gehobenes Frühschoppenprogramm musizieren. Die Marschmusik wird sehr ernst genommen. Weiters wird auch gerne in Ensembles musiziert. Die Musiker fühlen sich überall wohl. Es wird an den Zielen der musikalischen Leiter liegen, wohin der Weg führt.

Welche Ziele verfolg Sie nach dieser Ära?

Ich möchte meine Erfahrung gerne weitergeben und stehe den musikalischen Leiter der Stadtkapelle weiterhin zur Verfügung. Ich werde mich aber in keiner Weise aufdrängen. In der Stadtkapelle bleibe ich Vereinsmitglied und Musiker.

Mit dem Symphonischen Blasorchester Retz habe ich weiterhin ein Orchester, mit dem ich auf höchsten Niveau qualitätsvoll Musik machen kann. Und nun habe ich mehr Möglichkeit, meine Erfahrung an Kapellen und Dirigenten in Österreich weiterzugeben und nehme Einladungen gerne an. Bis dato habe ich oft aufgrund der Proben in Retz absagen müssen.