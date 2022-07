Retzer Genussmarkt feierte seinen zweiten Geburtstag

Werbung

Der Markt-Verein mit seinen rund 25 Mitgliedern sorgt jeden Samstag für ein regionales und nachhaltiges Einkaufserlebnis direkt vom Produzenten. Von Brot und Gemüse bis zu Fleisch, Fisch, Milchprodukten und Mehlspeisen wird Vielfalt wie im Supermarkt geboten. In einer Weinstadt dürfen natürlich verschiedene Rebensäfte nicht fehlen.

Der erste Markttag ging am 11. Juli 2020 über die Bühne. Zum zweiten Bestandsjahr kam die Retzer Stadtkapelle und spielte für die Besucher und Standler auf. „Gastronomische Angebote runden das Markterlebnis ab und sorgen für eine längere Aufenthaltsdauer am Hauptplatz – was wiederum den sozialen Austausch ankurbelt“, freuen sich die Gründungsmitglieder Michael Vesely, Günther Macht und Daniel Wöhrer.

Ein weiterer Aspekt, der für den Markt spricht: „Die Preisstabilität und Nachhaltigkeit der Produkte. Viele Waren kommen direkt aus dem Retzer Land und müssen nicht erst weit hertransportiert werden. Durch kleinstrukturierte Bioproduktion sind die Landwirte auch nicht auf teuren Kunstdünger oder Treibstoffe angewiesen“, schildert Vesely.

Der Retzer Genussmarkt ist jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Im Winter gibt es zwölf Stände, im Sommer sind es 20. Die jährliche Zahl der Marktbesucher liegt bei rund 12.000.

