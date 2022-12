Filmporträt in Retz: Wie „komponiert“ Elfriede Jelinek?

Werbung

Ebendort zeigt der Filmclub ein vielschichtiges und faszinierendes Filmporträt - wie auch Kritiker fanden: „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen.“ Das Porträt der Literaturnobelpreisträgerin kündigte die Viennale, wo der Film am 28. Oktober Premiere hatte, als „materialreich, schwungvoll montiert und angenehm distanziert“ an.

Was musste sich Jelinek nicht alles anhören: von „Skandalautorin, Vaterlandsverräterin“ über „Kommunistin“ oder „Sprachterroristin“ bis hin zum gern verwendeten Begriff der „Nestbeschmutzerin.“

All dem entkommt Claudia Müllers Porträt geschickt, weil ihr Interesse der Kunst seiner Protagonistin mit ihren eigenen sprachkompositorischen Verfahren gilt. Die Mitwirkung und Stimmen von Stefanie Reinsperger, Sophie Rois, Maren Kroymann und Martin Wuttke schaffen eine stimmige Atmosphäre für diesen raren Einblick in Jelineks Autorenwelt.

"Von der Angst, gebannt zu werden"

„Ich hatte mich eigentlich vor diesem Film gefürchtet, denn ich nähere mich dem Ende des Lebens, und nun würde eine Filmemacherin das Buch vom Anfang her aufschlagen, vielleicht wie man einen Ball aufschlägt“, so beginnt die Literaturpreisträgerin einen Brief als Statement zu dem Film, der mit „Von der Angst, gebannt zu werden“ betitelt ist. In diesem Text lobt sie Regisseurin Claudia Müller und „ihre kongeniale Kamerafrau“ jedoch ungewohnt herzlich.

