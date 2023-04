Die Freiheit des Rades und die Befreiung der Zeit

In Abwandlung des Spruches, dass im Wein die Wahrheit liege, zeigen die Stadtlichtspiele am 6. April um 19.30 Uhr den Fahrrad-Film „In Velo Veritas", also die Annahme, dass im Radeln die eigentliche Erkenntnis läge. Der Film ist eine Hommage an das klassische Rennrad und die damit verbundene Freiheit, durch eigene Kraft unterwegs zu sein. Es geht „um die innere Schönheit der einfachen, analogen Technik von anno dazumal, die nichts an Funktion und Faszination eingebüßt hat über die Jahre“, so eingefleischte Fans.

Am Karsamstag versucht man in den Stadtlichtspielen cineastisch nichts weniger als die Befreiung der Zeit. Das jedenfalls ist das Ziel der Protagonisten im Werk des Schweizer Filmemachers Cyril Schäublin, der für seine Regiearbeit bei der Berlinale letztes Jahr ausgezeichnet wurde. Nicht zu Unrecht nennt sich der Streifen, der am 8. April um 20 Uhr im Programm des Filmclubs Retz im Original mit Untertitel gezeigt wird, „Unruh“.

Selbige – die „Seele" einer Uhr – muss in diesem Film unbedingt wörtlich verstanden werden. Neben einem Uhrenwerk, das Schauplatz der Geschichte ist, spielen technische und vor allem gesellschaftliche Umwälzungen Ende des 19. Jahrhunderts die eigentliche Hauptrolle. Die Kritik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fiel eindeutig aus: „Liebe und Anarchie fallen hier vielleicht für einen Moment zusammen, wie auch Politik und Kunst in diesem herausragenden Film.“

