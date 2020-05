Stadtrat Wolfgang Scharinger (Liste Scharinger) dreht oft mit dem Rad seine Runden in der Bezirkshauptstadt und entdeckt dabei allerhand. Zuletzt fiel sein Blick auf Hollabrunns Schaukästen. Die seien verstaubt, darin sei noch alter Weihnachts- und Osterschmuck zu sehen. Die Pflanzentröge seien ungepflegt.

„Während die Hollabrunner Wirtschaftstreibenden teilweise wieder ihre Geschäfte aufsperren können und Leben in unsere Stadt bringen, schlafen die zuständigen Gemeindeverantwortlichen“, ärgert sich Scharinger über das Erscheinungsbild der Innenstadt. Die Gemeinde solle ein positives Vorbild sein, dass es trotz Einschränkungen weitergehe. "In Hollabrunn habe ich aber das Gefühl, dass die Ideenlosigkeit der Mehrheitspartei in den letzten Wochen noch größer geworden ist“, meint der 61-Jährige.

Scharinger: "Von Belebung der Innenstadt merkt man nichts"

Immerhin würden seit Jahren mehrere 100.000 Euro in die HoMaG gesteckt werden. Eine Leistung zur nachhaltigen Innenstadtbelebung sieht der Stadtrat aber nicht. "Jahrzehntelang wird uns hier seitens der Mehrheitspartei eine Verbesserung versprochen, außer den dramatisch steigenden Ausgaben der Gemeinde für die HoMaG ist aber nichts zu merken“, wettert er und ist der Meinung, dass die Stadtgemeinde gerade in Zeiten wie diesen die ortsansässige Wirtschaft unterstützen muss. "Egal, ob durch einen einladenden öffentlichen Raum für die Kunden oder durch Beauftragung der Hollabrunner Unternehmen für genau diese Arbeiten.“

Stadtmanagerin Katschnig präsentiert neue Ideen

Stadtmanagerin und HoMaG-Geschäftsführerin Julia Katschnig schüttelt ob der ersten Vorwürfe den Kopf und kontert: "Wir haben gegenüber vom Regionenshop eine Baustelle, da könnten wir jeden Tag putzen und sie wären verstaubt."

Sie sei während des Lockdowns nicht untätig gewesen: "Wir haben sehr schnell die Seite www.tip-hollabrunn.at auf die Beine gestellt", sagt Katschnig. Dort seien Angebote und Services Hollabrunner Betriebe aufgelistet. Vom Psychologen, der online berät, bis hin zum Geschäft, bei dem man online bestellen kann. "Das wurde sehr gut genutzt." Deshalb will Katschnig die Seite zu einem Online-Schaufenster machen. Das Konzept wurde gemeinsam mit Wirtschaftskammer, dem Hollabrunner Marketingverein und der Stadtgemeinde erarbeitet.

Campage #hollabrunnhältzusammen startet

Interessierte können bald auf tip-hollabrunn.at einen virtuellen Schaufensterbummel machen und sich Produkte online reservieren. "Es soll kein Onlineshop werden", betont Katschnig, dass dort nicht gekauft werden kann. Das müsse man vor Ort im Geschäft erledigen.

Auch Betriebe von "weiter draußen" sind auf dieser Internetplattform vertreten, "weil sie ihre Kunden in der Stadt haben", begründet Katschnig.

Außerdem starte eine neue, positive Kampagne, nämlich „#hollabrunnhältzusammen“. Damit werden jene Plakatflächen bespielt, wo normalerweise die Hollabrunner Einkaufsnacht im Juni beworben wäre. "In den Citylights können ja nicht die ganze Zeit die alten Plakate vom Frühlingserwachen hängen, das geht ja nicht", weiß Katschnig.