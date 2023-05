Es gibt großes Kino in Hollabrunn

Schon im Foyer des umfunktionierten Stadtsaals strömte einem Popcornduft in die Nase; die unausweichliche Assoziation mit Kino-Feeling ist gewollt. In weiser Voraussicht hinsichtlich des Film-Endes standen auch Körbchen mit Taschentüchern bereit. Die Stadtmusik machte an diesem Abend - ganz großes - Kino. Eine positiv aufgekratzte Stimmung herrschte unter den Musikern vor der Show.

Kino ohne Popcorn geht gar nicht und doch hatten die jungen Frauen mit der streikenden Popcornmaschine zu kämpfen - letztlich mit Erfolg - zugunsten der Kinogäste. Foto: Christian Pfeiffer

Denn vor so einer Aufgabe standen sie noch nie. Im „Stadtsaal-Kino“ wurde der Film „Die Jungen von der Paulstraße“ gezeigt und die Stadtmusiker spielten die Filmmusik dazu live auf der Bühne. Nur Kapellmeister Herbert Klinger wusste, in welches Abenteuer er seine Musiker stieß. Er hatte bereits einmal, mit der Polizeimusik Wien 2021, die Uraufführung dieses Projekts initiiert - gemeinsam mit dem Komponisten Otto M. Schwarz. Klinger und Schwarz sind seit langer Zeit befreundet.

Bei all der Konzentration und Präzision, die die 100 Minuten des Films der Kapelle abfordern würden, wollten sich die Musiker nicht in die strenge Uniform zwängen, obwohl das durchaus zum Film gepasst hätte, sondern waren in der legeren Stadtmusik-Dress gekleidet. Zum Auftakt gab es die Suite zur Filmmusik, sozusagen als Appetithappen, bis auch alle mit Popcorn versorgt waren. Dann verschwand ein Großteil der Musiker hinter der Leinwand.

Obmann Karl-Heinz Jirsa bei seiner Eröffnungsmoderation, kurz bevor große Teile der Musiker hinter der Leinwand verschwanden. Foto: Christian Pfeiffer

„Einige Musiker werden Sie sehen“, so Obmann Karl-Heinz Jirsa, aber nicht aus Eitelkeit, sondern aus akustischen Gründen. Auch ästhetische Gründe hätte man anführen können. Durch die zwei Spalten rechts und links der Leinwand war die Kapelle präsent, was aber keineswegs ablenkte. Im Gegenteil. Beim Vorspann und damit dem ersten großen Einsatz der Stadtmusiker war es wie bei den Oscars, als es dort noch Live-Orchester gab.

Die Kombination des Films und der live gespielten Musik fesselte und bot damit eine Ebene über das Filmerlebnis heraus. Die Geschichte des Films der Jungs von der Paulstraße in Budapest, die im Jahr 1905 spielt und vom ungarischen Autor Ferenc Molnár stammt, wies Parallelen zur heutigen Zeit auf. Zwei Bubenbanden streiten sich um ein Areal, auf das beide aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlicher Legitimität Anspruch erheben. Am Ende ist einer der Buben, Soldat Nemesek, tot.

Nach 100 Minuten hoch konzentrierter musikalischer Arbeit als Live-Filmmusiker waren die Stadtmusiker sichtlich beansprucht, aber glücklich. Foto: Christian Pfeiffer

Keiner der Protagonisten des Films ist imstande oder willens, Frieden zu stiften beziehungsweise zu schaffen. Wer da nicht an heute denkt. So waren es, abgesehen vom Kinoflair, das dem Stadtsaal ganz gut anstand, auch emotionale und berührende 100 Minuten Weltgeschichtsunterricht. Denn die Jungs gab es wirklich, und seit 2007 haben sie ein Denkmal in Budapest. Mit einer Besonderheit kann der Film noch aufwarten: Gaby Dohm - ewige Schwester Christa aus der Mutter aller Krankenhausserien „Die Schwarzwaldklinik“ - als Bösewicht.

Gut 250 Besucher wollten bei diesem speziellen Filmabend dabei sein, einige von ihnen benötigten die bereitgestellten Taschentücher, und der verhaltene Applaus muss wohl eher mit der Betroffenheit des Publikums zu tun gehabt haben. Angebracht wären zumindest ein Bravo-Orkan und die eigentlich üblichen Standing Ovations gewesen. Vielleicht nicht unbedingt für den Film, aber definitiv für die Stadtmusik und Herbert Klinger, die am Ende glücklich, aber rechtschaffen erschöpft wirkten. Wann gibt's den nächsten Film?

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.