Geballter Einsatz für den Frieden

Eine „einzigartig gelungene Veranstaltung“ nannte der Obmann der Stadtmusik, Karl-Heinz Jirsa, das Fastenkonzert in der fast voll besetzten Stadtpfarrkirche, das am Palmsonntag zu erleben war. Und - so viel sei vorweggenommen - er stand mit dieser Meinung nicht alleine da. Thematisch stellte das von Kapellmeister Herbert Klinger „komponierte“ Programm den Frieden in den Mittelpunkt.

Wenn man das Konzert nach dem personellen Aufwand beurteilten wollte, dann bliebe festzuhalten, dass der geballte Einsatz der Stadtmusiker samt Gästen wohl die Dringlichkeit der Botschaft deutlich unterstreichen sollte. Neben den Stadtmusikern und ihrem Dirigenten Klinger wirkten das Horn-, Klarinetten- und Blechensemble der Musikschule, deren Leiter Barbrara Haslinger und Patrick Rapp sowie Nina Klinger und Marlene Pregesbauer mit ihren Stimmen mit.

Nina Klinger und Marlene Pregesbauer (r.) brachten mit ihren Stimmen und „Oh When The Saints“ Hoffnung in die Stadtpfarrkirche. Foto: Stadtmusik Hollabrunn

Auf „Alla Hornpipe” aus Händels „Wassermusik” folgte bereits das Hauptwerk des Konzerts: „Et in terra pax“ von Jan van der Roost. Das fiel nach einhelliger Publikumsmeinung "besonders beeindruckend" aus. Im Zusammenhang mit dem Thema Frieden erwies sich Ludwig van Beethovens „Trauermarsch“ als bitterer Kontrapunkt. Das von Klinger und Pregesbauer interpretierte „Oh When The Saints“ strahlte die ersehnte Hoffnung aus. Mit „Großer Gott wir loben dich“ klang das Konzert aus.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.