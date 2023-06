Stadtmusik Hollabrunn „In ana Dur“: Eine Mischung hat immer ihren Reiz

Diese fünf Herrschaften freuen sich offenbar schon sehr auf den „G’mischten Såtz in ana DUR“, den die Stadtmusik zu Fronleichnam in der Hofmühle kredenzen wird. Foto: Stadtmusik Hollabrunn

A m Donnerstag, 8. Juni, bietet die Stadtmusik alles auf, was sie an Musizierenden auftreiben kann. Vom Nachwuchs bis zu den Stadtmusikern selbst spielen fünf verschiedene Ensembles in der Hofmühle auf.

Zu Fronleichnam, am 8. Juni, kredenzt die Stadtmusik Hollabrunn ihren Gästen einen „G’mischten Såtz in ana DUR“ in der Hofmühle. Ab 15 Uhr werden insgesamt fünf Ensembles für das musikalische Wohlbefinden der Besucher sorgen. Den Anfang macht die Bläserklasse der Volksschule Koliskoplatz. Nach den Jüngsten arbeitet sich das Programm mit den Nachwuchsblaskapellen „Greenhorns“ und „Great Musik Company“ altersmäßig nach oben. Wenn's dann Richtung Abend geht, übernehmen Martin Haslinger und Alexander Dungl das Szepter beziehungsweise den Dirigentenstab, um mit dem Jugendblasorchester - quasi als Vorband - die Stimmung anzuheizen. Denn zum Finale übernehmen natürlich Kapellmeister Herbert Klinger himself und seine Stadtmusiker die Hofmühle. Und: „Für das leibliche Wohl der Besucher wird bestens gesorgt“, versichert Obmann Karl-Heinz Jirsa. „Diese Veranstaltung ist ein unvergessliches musikalisches Erlebnis für die ganze Familie.“