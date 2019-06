Überraschend gab „Wir für Retz“-Stadtrat Günther Hofer am Sonntag (2.Juni) in einer Aussendung bekannt, alle seine Funktionen auf Gemeindeebene in Retz zurückzulegen. Er will sich in Zukunft verstärkt seinen Aufgaben in der Wirtschaftskammer widmen. „Ich habe den Zeitpunkt meines Rückzuges aus der Kommunalpolitik im Sinne der Offenheit und Ehrlichkeit so gewählt, dass allen Wählern noch lange vor der nächsten Gemeinderatswahl klar ist, wie sich das Team von ‚Wir für Retz‘ zusammensetzen wird“, erklärt Hofer.

Die nötigen personellen Veränderungen, sollen in den nächsten Wochen mit den anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien besprochen werden.