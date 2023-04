Stadtmauer-Aktionstag: Auch Retz lädt zur Zeitreise

Am 23. April, dem „Aktionstag Stadtmauer 2023“, gibt es in den elf niederösterreichischen Stadtmauerstädten – Drosendorf, Eggenburg, Groß-Enzersdorf, Hainburg an der Donau, Horn, Laa an der Thaya, Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl – viel zu entdecken. Stadtmauerrundgänge und kostenlose Erlebnisführungen bieten Einheimischen und Gästen eine spannende Zeitreise durch die Vergangenheit. Darüber hinaus werden Audioguides auf der kostenlosen Hearonymus-App zur Verfügung gestellt.

Die Idee der Stadtmauerstädte ist übrigens 2001 in einem Arbeitskreis der NÖ Stadterneuerung in Drosendorf entstanden. In Retz wird am 23. April ein Stadtrundgang mit Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten angeboten. Ausgehend vom Retzer Hauptplatz, einem der beeindruckendsten Marktplätze Österreichs, spaziert die Gruppe mit einem kundigen Führer entlang der alten Stadtmauern. Auf Schritt und Tritt wird die mittelalterliche Stadtgeschichte beschritten, wie das Nalbertor, der Stadtgraben, der Haberfelderturm, das Bürgerspital, der Stadtwall und vieles mehr.

Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der Gästeinfo Retzer Land am Hauptplatz 30. Anmeldung: 02942/2700; weitere Infos: www.retzer-land.at.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.