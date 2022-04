Stadtsaal Hollabrunn "A Drei": Nächster Anlauf für musikalische Austropop-Reise

Werner Auer, Ulli Baer und Ulli Winter sind "A Drei" und am Samstag, 23. April, im Stadtsaal Hollabrunn. Foto: auer.entertainments

D er erste Termin am 12. März musste wegen einer Covid-Erkrankung unter den Protagonisten abgesagt werden, jetzt soll es am 23. April (19.30 Uhr) so weit sein: Der Lions Club Weinland veranstaltet im Hollabrunner Stadtsaal ein Benefizkonzert unter dem Motto "A Drei".