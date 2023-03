Stadtsaal Hollabrunn Vier Top-Komponisten und die besten Blasmusiker des Bezirks Hollabrunn

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Jugendreferent-Stellvertreter Norbert Trauner, Stabführer-Stellvertreter Thomas Wurm, Medienreferent Martin Schiner, Kapellmeister-Stellvertreter Stefan Stift, Jugendreferentin Stephanie Stift sowie Robert Eigner. Foto: BAG Hollabrunn

E in Konzert der Blasmusik-Sonderklasse kündigt die Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Hollabrunn des NÖ Blasmusikverbandes an. Am 18. März erwartet die Besucher im Hollabrunner Stadtsaal eine einzigartige Vorstellung mit sinfonischer Blasmusik: Vier der renommiertesten Blasmusikkomponisten Österreichs wurden eingeladen, mit dem Bezirksblasorchester eigene Werke einzustudieren und beim Konzert selbst zu dirigieren.