Trachtenkapelle zündete Feuerwerk am Ziersdorfer Marktplatz

Obmann Philip Pendl erwies sich als Hobbymeteorologe und entschied, das Konzert nicht in der Halle in Radlbrunn, sondern unter freiem Himmel zu spielen. Einzig mit der Einschränkung, keine Pause einzulegen. Und er lag goldrichtig, das Konzert ging trocken über die Bühne.

Ihre Premiere auf der Bühne hatte Marina Gross zum ersten Mal als Dirigentin bei den "Young Stars", der Formation der jüngsten Musiker. Moderatorin Martina Schubert forderte das Publikum wieder zur musikalischen Mitarbeit auf, indem sie es zur Beantwortung von Fragen summen ließ. Sie verkündete: „Wenn sie traurig sind, dass ich als Moderatorin jetzt hier stehe und nicht einer meiner Vorgänger, Herbert Heller, so bitte ich ihn jetzt, nach vor zu kommen." Denn Heller spielte das Stück „Baritonkönig", bei dem extrem viel Puste gefragt ist.

König des Baritons: Herbert Heller spielt den "Baritonkönig" so gut wie kaum ein anderer. Foto: Sylvia Stark

Das setzte dem Konzert die Krone auf ...

Es kommt nicht von ungefähr, dass er es so gut spielen kann. Seine Erklärung: „Normal hat ein Mensch zwei bis drei Liter Lungenvolumen, ich habe 7,2 Liter." Kaum hatte er diese Worte gesprochen, bekam er auch schon eine Krone aufgesetzt.

Eine Krone für ihre Leistung haben sich Viola Jank für ihre Solis auf dem Altsaxophon mit der Nummer „Baker Street"sowie Solistin Vanessa Teuschl beim James-Bond-Song „Live and Let Die" sowie die acht Posaunisten bei „Lasso Trombone" ebenso verdient. Einer der Posaunisten, Alfons Koller, der seit 49 Jahren das Instrument spielt, erklärte, was ein Lippenfresser ist: „Zum Spielen braucht man einen guten Ansatz und Kraft in den Lippen. Wenn ein Stück sehr fordernd ist, dann ist das ein Lippenfresser.“

Die Kapellmeister Nadja Schneeweiss und Robert Eigner hatten mit ihren Musikern ein erstklassiges Konzert einstudiert, das gekonnt zwischen den Musikrichtungen wechselte. Ton-und Lichttechniker Rainer Bazala sorgte mit Feuerfontänen für die visuelle Show. Das Publikum bedankte sich mit Standing Ovations, darunter Ehrenmitglied Christian Pendl sowie Ehrenkapellmeister Christian Steiner.