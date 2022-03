Nachschub für Pflegeberufe: Hollabrunner Schule lädt zu Infoabend

Im Zuge dieser Veranstaltung erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte über die aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten am Hollabrunner Schulstandort. Mit Start im September gibt es die Möglichkeit der einjährigen Ausbildung in der Pflegeassistenz sowie die zweijährige Form der Pflegefachassistenz.

Für bereits ausgebildete Pflegeassistenten bietet die Schule den Einstieg in das zweite Ausbildungsjahr in der Pflegefachassistenz an. Eine Anmeldung via E-Mail an gukps@hollabrunn.lknoe.at ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden