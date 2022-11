Startschuss: In Sonnberg stehen alle Uhren auf Fasching

Auf den 11. 11., den offiziellen Beginn des Faschings, fiebern die Sonnberger besonders hin: Ab diesem Tag stehen die Uhren auf Fasching, der Startschuss für das Narrentreiben fällt.

Der bunte Umzug, der in Sonnberg traditionell am Faschingssonntag stattfindet, hat sich längst zu einem Highlight in der Faschingssaison etabliert. Im nächsten Jahr wird der 19. Februar etwas ganz besonders, da findet der Faschingsumzug nämlich zum 25. Mal statt.

Die Sonnberger selbst stecken bereits in den Vorbereitungen und basteln an ihren bunten Kostümen, Masken und Umzugswägen. Die Veranstalter, der Verein für Heimatpflege Sonnberg, sind schon gespannt, welch kreative Ideen die Sonnberger für den Umzug zum Vorschein bringen. Sie hoffen aber auch, dass die Besucher bunt maskiert erscheinen. "Faschingsfreunde sollten sich den Termin unbedingt vormerken", empfiehlt Vereinsobmann Josef Keck.

