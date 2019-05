„In diesem Jahr ist es aufgrund der Unterstützung eines Großteils der Gemeinden sogar möglich, fünft Festln anzufahren“, freuen sich die Organisatoren der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg sowie Jugendvertreter, denen der sichere Transport zu coolen Partys am Herzen liegt.

Online-Anmeldesystem mit Bestätigung

Busse fahren auf drei Routen, die durch die Gemeinden im Pulkautal, Retzer Land (inklusive Röschitz) und im Schmidatal führen. Und das heuer noch kostenlos für junge Fahrgäste ab 16 Jahren. Los geht’s bereits am 18. Mai mit je zwei Bussen pro Route, die die Party „Sitzendorf Revolution“ anfahren. Spät in der Nacht geht es dann auch wieder zweimal retour.

Weitere Events, die am „Festl-Express“-Plan stehen, sind das „Summer Feeling“ in Breitenwaida (12.7.), die Poolparty in Haugsdorf (3.8.), die Steinbruchparty in Eggendorf am Walde (10.8.) sowie das „Wannabe“ in Retz (5.10.). Um zu vermeiden, dass Jugendliche keinen Platz haben, gibt es wieder ein Anmeldesystem.

Auf www.infojoey.at/festlexpress muss sich jeder Mitfahrende anmelden und die Bestätigung im Bus vorweisen. „Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, die aber raschest behoben wurden, wurde das Angebot letztes Jahr wirklich sehr gut angenommen“, heißt es seitens des Projektteams. Gerade Eltern würden das Angebot sehr befürworten.

Der Festl-Express wird vom Land NÖ und der EU auch 2019 unterstützt.