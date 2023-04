Retzer Erlebniskeller: Vor Mord wird nicht zurückgeschreckt

Der mit dem NÖ Kulturpreis ausgezeichnete Theaterverein „handikapped unicorns Niederösterreich“ präsentiert seine neue Kriminalkomödie „Sherlock Holmes – Das zweite Gesicht“ als Stationentheater im Labyrinth des Retzer Erlebniskellers. Regie führt Ursula Leitner gemeinsam mit Nikolaus Stich, die Produktionsleitung hat Valentin Werner inne.

Der Inhalt des Stückes bezieht sich auf den berühmten fiktiven englischen Detektiv Sherlock Holmes und seinen treuen Begleiter Doktor Watson aus den Romanen von Arthur Conan Doyle, ist aber gänzlich neu. Das Geschehen wurde aus dem herrschaftlichen Landsitz des „Hund von Baskerville“, Doyles drittem Roman, in den „Zirkus Baskerville“ verlegt.

Wer will der Zirkusdirektorin an den Kragen?

Während einer Aufführung in der Halloween-Nacht wurde ein Attentat auf die neue Zirkusdirektorin Harriet Baskerville (Kerstin Zinober) verübt. Viele Fragen tun sich auf – wer hätte Interesse daran gehabt, die Zirkusdirektorin zu ermorden? Bald wird darüber spekuliert, wer hinter dem Anschlag stecken könnte, auch über seltsame Geschichten wird gemunkelt. Ob es vielleicht der Geist von Edward Mordrake gewesen sei, der mit seinem dämonischen zweiten Gesicht am Hinterkopf all jene, die an Halloween auftreten, in die Hölle zieht, oder war es doch jemand aus dem Zirkus?

Das ideale kriminalistische Rätsel für Holmes (Klemens Dellacher), der sogleich seinen Freund Watson (J-D Schwarzmann) bittet, sich um die in Gefahr befindliche Harriet zu kümmern. Er selbst behauptet, er hätte noch andere Fälle zu lösen, und verschwindet – oder doch nicht wirklich? Es beginnt ein Spiel, das alle Schausteller zu Verdächtigen werden lässt.

Das Stück punktet nicht nur mit Humor, sondern zeigt auch eine breite Palette an menschlichen Gefühlen – von leidenschaftlicher Zuneigung bis hin zu den tiefsten seelischen Abgründen der dargestellten Figuren, die vor Mord nicht zurückschrecken.

Die einmalige Kulisse bietet einen Theaterbesuch der besonderen Art. Die Schauspieler überzeugen in ihren Rollen; das Publikum muss mit ihnen von einer zur nächsten Station im Erlebniskeller Schritt halten und wird quasi als Zirkusbesucher selbst Teil des abenteuerlichen Erlebnistheaterstücks.

Termine bis 28. Mai: www.theater-retz.at

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.