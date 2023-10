Steinfeldgasse, Mitterweg Hollabrunner Polizei fasste Rumänen-Trio nach Einbruch auf Baustellen

F ünf Baustellencontainer wurden am Wochenende - in der Nacht auf Samstag - auf der Baustelle in der Hollabrunner Steinfeldgasse aufgebrochen. Die Täter stahlen darauf hochwertiges Elektrowerkzeug und Zubehör. Weit kamen sie damit aber nicht.