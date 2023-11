Steinfeldgasse „Wohnen am Anger“ in Hollabrunn hat die Dachgleiche erreicht

Der Gleichenspruch und ein kräftiger Schluck aus dem danach zersplitterten Glas durften nicht fehlen. Generalunternehmer Johannes Schüller (l.), Marina Pletneva und Vadim Pletnev hatten ihre Freude damit. Foto: NÖN

50 Wohneinheiten mit einer Größe von 50 bis 120 Quadratmetern entstehen gerade in der Hollabrunner Steinfeldgasse. „Wohnen am Anger“ nennt sich das Projekt, das von der Firma Schüller als Generalunternehmer realisiert wird. Die VP Beteiligung & Investment GmbH mit Sitz in Wien ist Bauherr. Der Hollabrunner Architekt Maurer zeichnet für Planung und Bauaufsicht verantwortlich.