Stellenangebote: AMS erwartet Rückgang nach Rekordjahr

Die Berater des AMS Hollabrunn haben im abgelaufenen Jahr auf den hohen Bedarf der Wirtschaft mit aktiver Vermittlungsarbeit reagiert und insgesamt knapp 13.600 Vermittlungsvorschläge getätigt – um 25 Prozent mehr als noch im Jahr 2021. „Wo mangels geeigneter Fachkräfte keine direkte Vermittlung möglich gewesen ist, haben sich unsere Betriebsbetreuerinnen bemüht, alternative Lösungen anzubieten“, schildert Kirchner.

In Erwartung eines Rückganges des Stellenangebotes 2023 und gleichzeitig anhaltend hoher Nachfrage nach Fachkräften in den kommenden Jahren setzt das AMS nun seine Bemühungen zur Qualifizierung von Jobsuchenden, die noch über keinen Bildungsabschluss verfügen, fort.

Zuletzt befanden sich 192 Personen (-11,9 %) in Aus-und Weiterbildungen im Auftrag des AMS Hollabrunn. Unter dem Titel „Jetzt #weiterbilden“ wird daher verstärkt über die Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Handwerk und Technik, IT, Tourismus, Green Jobs und Pflege in den AMS-Ausbildungszentren informiert und auf die Bedeutung eines Fachabschlusses im Hinblick auf Verdienstmöglichkeiten und Jobsicherheit hingewiesen.

