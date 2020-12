Die Coronakrise, die den Alltag so sehr durcheinander wirbelt, ist auch für die Sternsingeraktion in Hollabrunn eine Herausforderung. Doch gerade jetzt sei es wichtig, die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das Jahr 2021 als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu den Menschen zu bringen, sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hermine Tribelnig. Die Spenden für notleidende Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika seien nötiger denn je.

Weil die Gesundheit der Kinder, der Begleiter und der Besuchten in Hollabrunn aber mindestens genauso wichtig ist, kann die Sternsingeraktion heuer nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Das heißt aber nicht, dass vollends darauf verzichtet werden muss.

In den Messen am 3., 5. und 6. Jänner werden Sternsinger ihr Sprüchlein aufsagen und danach an den Ausgängen für die Projekte sammeln. Die Aufkleber mit dem Segensspruch „C+M+B“ werden in den Messen gesegnet und können mit nach Hause genommen werden. An die Haushalte werden von 3. bis 5. Jänner diverse Informationsmaterialien verteilt.

Erstmals wird es außerdem möglich sein, sich online für einen Besuch der Sternsinger anzumelden. Eine Erwachsenengruppe wird dann mit dem entsprechenden Abstand vor den jeweiligen Häusern erscheinen. Die möglichen Termine sind auf der Homepage der Pfarre Hollabrunn zu finden (www.pfarre-hollabrunn.at).

Projekte, die unterstützt werden:

Indien: In den südindischen Bundesstaaten Andhra Pradesh und Telangana ist das Menschenrecht auf Nahrung gefährdet. Zur ungerechten Verteilung von Landbesitz macht sich die Klimakatastrophe mit immer größerer Heftigkeit bemerkbar. Die Corona-Pandemie hat die Lage noch schwieriger gemacht. Partnerorganisationen (SNIRD, YFA) unterstützen die Bauern- und Fischerfamilien beim Überleben auf dem Land. Unter anderem wird biologische Landwirtschaft trainiert, die besser an die klimatischen Veränderungen angepasst ist. Landlosen Familien wird Startkapital gegeben, damit diese auf eignen Beinen stehen können.