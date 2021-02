Störche, Schafe und Babyelefanten in Retz .

Dass es Störche, Schafe, Babyelefanten, Rindvieh und andere Tiere nicht nur in der Wildnis, sondern auch am Hauptplatz in Retz gibt, beweisen die bildenden Künstlerinnen Ingrid Mauthner und Jaqueline Chanton in ihrer gleichnamigen Ausstellung. Sie präsentieren ihre Werke derzeit virtuell.