Retz: Drei Menschen starben bei Kollision von Pkw mit Lkw

Eine 32-Jährige missachtete eine Stopptafel und kollidierte deshalb frontal mit einem Sattelzug der von Retz kommend Richtung Kleinhaugsdorf unterwegs war. Die Lenkerin wurde bei dem Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag (24.2.) unbestimmten Grades verletzt. Ihre drei Mitfahrer - sie waren tschechische Staatsbürger - überlebten den Unfall nicht. Der 19-jährige Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Der Pkw wurde laut Landespolizei NÖ durch den Zusammenstoß in ein Feld neben der Fahrbahn geschleudert und blieb am Dach liegen. Nachkommende Passanten hatten die vier Insassen aus dem Auto befreit und versuchten - ebenso wie die Rettungskräfte -, die Beifahrer zu reanimieren. Trotzdem verstarben die drei Tschechen noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin wurde ins Landesklinikum Horn gebracht.

Die Fahrbahn war etwa drei Stunden gesperrt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden