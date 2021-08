Zum angestammten Termin des Hollabrunner Volksfestes, das auch heuer Corona-bedingt nicht stattfinden kann, veranstaltet der Lions Club Weinland am 13. und 14. August ein Straßenfest unter dem Motto „Hauptplatz-Wies‘n“.

Dazu passend spielt am Freitagabend das bekannte heimische Trio „Die Jungen Fetzer“ auf. Das umfassende kulinarische Angebot wird durch die traditionellen Kirchberger-Likörcocktails erweitert, die von den Lions normalerweise auf der Augustwiesn kredenzt werden. An beiden Tagen wartet eine Schiffschaukel auf kleine und große Kinder.

„Wir freuen uns, mit dieser Veranstaltung nach längerer Covid-Pause wieder an die Öffentlichkeit treten und etwas Wiesn-Atmosphäre auf den Hollabrunner Hauptplatz bringen zu können“, lädt Lions-Präsident Ernst Binder zum Besuch bei freiem Eintritt ein.

Der Reinerlös der Veranstaltung dient zur Unterstützung von bedürftigen Familien in der Region Hollabrunn. Beginn am Freitag, 13. August, ist um 19 Uhr, wobei die Lions bereits am Wochenmarkt vertreten sind und das kulinarische Programm von Karl Riepl übernehmen. Am Samstag ist die Hauptplatz-Wiesn von 10 bis 14 Uhr geöffnet, angeboten werden Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.