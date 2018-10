„Es droht eine mehrjährige Zeit ohne Sommerlokal am Strudelteich“, fürchtet SPÖ-Fraktionssprecher Alexander Eckhardt. Denn der – für ihn völlig unverständliche – Rechtsstreit zwischen Hütterl-Pächter Hannes Seifried und Stadtgemeinde Hollabrunn beschäftigt derzeit den Obersten Gerichtshof und werde sich wohl noch einige Monate hinziehen.

„Nur in Hollabrunn sucht man vergeblich nach Unterhaltung“

Dass bereits im Frühjahr 2019 mit dem Bau einer neuen Location begonnen wird, hält Eckhardt für äußerst unwahrscheinlich.

Es liege weder ein Plan noch ein Finanzierungsvorschlag vor. Somit sei die Idee wohl bereits zum Scheitern verurteilt, argwöhnt der rote Gemeinderat.

Sein Stadtparteichef Friedrich Dechant stimmt in die Kritik ein. Zum einen sei es unverständlich, dass sich die Junge Volkspartei hier nicht für die Interessen der Jugendlichen einsetzt, zum anderen sollte Hollabrunn generell endlich mehr Budget für Jugendinteressen zur Verfügung stellen.

„In anderen Bezirkshauptstädten gibt es Kinos, Vergnügungscenter, Bowlinghallen, Gokart-Bahnen, Hallenbäder oder Diskotheken. Nur in Hollabrunn sucht man vergeblich nach Unterhaltung“, meint Dechant.

„Ich verstehe die angebliche Problemstellung nicht“, entgegnet VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter. Tatsache sei, dass auch während des laufenden Verfahrens an einer Gastro-Lösung beim Strudelteich gearbeitet wird. „Es gibt recht konkrete Vorstellungen, wie das Lokal aussehen sollte und in welcher Form es betrieben werden könnte. Allerdings ist eben der OGH-Entscheid noch abzuwarten.“

Was Dechants Vorschlag betrifft, mehr Geld für die Jugend in die Hand zu nehmen, so warte er gerne auf konkrete, finanzierbare und umsetzbare Ideen. „Nur mehr Geld zu fordern ist eine äußerst einfache Übung.“