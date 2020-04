5.761 Wohnungen wurden 2019 in Niederösterreich für neue Eigentümer grundbücherlich eingetragen. Das sind einer RE/MAX-Studie zufolge um 2,2 Prozent weniger als im Rekordjahr 2018. Einen neuen Höchststand ergab hingegen der Gesamtwert mit 1,04 Milliarden Euro (+9,7 %).

In Hollabrunn wurden im Vorjahr genau 50 Wohnungen verkauft (-5,7 %). Weniger waren es nur in den Bezirken Horn, Waidhofen/Thaya, Lilienfeld und Zwettl. Die Wiener Umlandbezirke Mödling, Baden, Tulln, Bruck und Korneuburg waren für mehr als die Hälfte aller NÖ-Wohnungstransaktionen verantwortlich.

Die Durchschnittspreise der Wohnungen haben - bei annähernd gleicher Durchschnittsgröße - indes wieder angezogen, wobei die Preisschere in Niederösterreich unverändert enorm ist. Der Durchschnittspreis des teuersten Bezirk ist 4,4-mal so hoch wie im billigsten. Hollabrunn befindet sich in der unteren Hälfte des Bezirksrankings. Die Wohnungen gingen hier im Schnitt um knapp 108.000 Euro (-12,8 %) und somit deutlich günstiger als im Jahr zuvor über den Tisch (NÖ-Schnitt: 170.125 Euro).

Im Fünfjahresvergleich haben die NÖ-Wohnungspreise über alle Bezirke im Durchschnitt um 26,1 Prozent zugelegt. Durchschnittliche Größe der bundesweit verkauften Wohnungen: 67,3 Quadratmeter.



"Wohnungen werden begehrt bleiben"

In einer Online-Blitzumfrage von RE/MAX Austria meinen die Experten, dass sich die Preisdynamik der vergangenen Jahre in den kommenden Monaten auch am Wohnungsmarkt deutlich einbremsen werde. Die These, dass nach den Coronabeschränkungen quasi alle aufs Land wollen, wird nicht geteilt.

Speziell in den ersten beiden Wochen der Coronakrise sei eine gewisse Schockstarre zu spüren gewesen, die Nachfrage nach Wohnungen ging deutlich zurück, wie RE/MAX-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer berichtet. Mittlerweile habe sich die Situation jedoch wieder erheblich gebessert.

Auch wenn die Nachfrage aufgrund der erschwerten Rahmenbedingungen nicht so schnell auf das hohe Niveau der vergangenen Jahre steigen werde und in vielen Regionen mit fallenden Preise zu rechnen sei, würden Eigentumswohnungen für Eigennutzung wie auch als Anlageform weiter begehrt und empfehlenswert bleiben, prophezeit Reikersdorfer.

Übrigens: In einer zu Jahresbeginn veröffentlichten Studie von willhaben und IMMOunited lag Hollabrunn auf Rang zwei im bundesweiten Bezirksranking der Immobilien-Transaktionen im Vergleich zu den Einwohnern, übertroffen lediglich von Krems-Stadt, gefolgt von Bruck, Mistelbach und Klagenfurt-Stadt.