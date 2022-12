Stützpunkt in Hollabrunn Bauberatung für Projekte in Kellergassen lebt wieder auf

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Ab Anfang 2023 werden wieder Bauberatungen für Kellergassenprojekte vom Land NÖ angeboten. Foto: Kellergassenmanagement NÖ

D as Land NÖ hat unter dem Titel „Kulturerbe Kellergasse“ die Beratungen für die Sanierung oder den Neubau von Presshäusern oder Weinkeller neu entwickelt. Gleichzeitig ist es mit dem „Kellergassenmanagement NÖ“ gelungen, alle Agenden rund um Kellergassen beim Team von Agrar Plus in Hollabrunn zu bündeln.