Die Vertreibung von fast dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen aus Südmähren und Böhmen ab 1945 gehört zu den dunklen Kapiteln der Geschichte. Sie wurden innerhalb kürzester Zeit zu Flüchtlingen, die die Grenze zum Waldviertel, zum Retzer Land und Pulkautal und zum nördlichen Bezirk Mistelbach überschreiten mussten.

Die früheren Gemeinschaften in kleinen Ortschaften verstreuten sich und fassten Fuß in aller Welt. Sie hielten den Kontakt untereinander dank frisch gegründeter Vereine aufrecht – und ihre Kinder und Kindeskinder, wie Wolfgang Daberger (50) und Günther Zotter (55), halten heute die Erinnerung an ihr Schicksal aufrecht. Die NÖN traf sie anlässlich einer Buchpräsentation im August in Poysdorf vor einem Südmährer-Treffen.

NÖN: War die Vertreibung immer präsent in der Familie?

Günther Zotter: Ich habe immer noch das Gefühl: Es rennt meiner Mutter nach. Das ist mit keinem speziellen Erlebnis verbunden. Sie ist nur auf der Suche nach Frain.

Wolfgang Daberger: Die Vertreibung war bei meinen Großeltern immer ein Thema, in anderen Familien wurde das Thema verdrängt. Man ist unterschiedlich damit umgegangen.

Zotter: Meine Mutter zog nach Riegersburg, 600 Meter weiter liegt Schaffa: Man kommt dem Thema nicht aus.

Sie sind im Südmährerbund aktiv: Suchte man nach 1945 den Kontakt zu Tschechien oder kann die Präsentation des Buches „Die Vertreibung aus der Heimat“ als Premiere betrachtet werden?

Daberger: Das kann schon als Premiere betrachtet werden, ansonsten waren seit der Wende im Jahre 1989 viele Omnisbus-Fahrten üblich, vor allem auf kirchlicher Ebene. Gottesdienste wurden in den früheren Heimatorten gefeiert, auch mit den Bürgermeistern. Der eine hat sich mehr darauf eingelassen, der andere weniger.

Warum ist die Erinnerungskultur so wichtig?

Daberger: Viele wollen wissen, wo ihre Wurzeln liegen. Irgendwann stellt man sich die Frage: Wo komme ich eigentlich her? Zu meiner Zeit ist in der Schule kaum über die Zeit gesprochen worden und so fanden einige aus meiner Generation den Kontakt zum Südmährerbund. Wir wollen, dass das Thema ins Bewusstsein gelangt und dass es wachgehalten wird.

Zotter: Die tschechische Bevölkerung weiß noch wenig darüber. Dazu kommt: Ich habe das Gefühl, dass die deutschen Spuren in Tschechien immer mehr verschwinden, Schriftzüge wie „Gott zu Ehren“ auf Friedhöfen werden übertüncht. Namenstafeln auf Kriegerdenkmälern werden entfernt.

Daberger: Andererseits werden auch Gedenkstätten errichtet (Zotter nickt) .

Ich habe das Gefühl, dass man sich in Tschechien mehr mit dem Thema beschäftigt …

Daberger: Das stellen wir auch fest. Das Gedenken zum Brünner Todesmarsch wird morgen sein, Günther wird wieder teilnehmen. Es hat sich etwas bewegt: Der Stadtrat von Brünn hat sich entschuldigt. Auf dieser Ebene scheint’s zu funktionieren. Prag hat noch keine Entschuldigung formuliert.

Zotter: Ein Beispiel für die Aufarbeitung ist Romau. Der Ort ist heute ein Wald, manchmal sieht man alte Mauerstücke. Eine Prager Schule forscht nach, warum eine Ortschaft dem Boden gleichgemacht wurde; auch finden dort regelmäßig Wallfahrten statt.

Daberger: Vieles muss von unten wachsen, parallel zu Bestrebungen von oben. Ein kleiner Baustein ist das Buch zur Bewusstseinsbildung. So sehen wir das.

Zotter: Wir wollen aufzeigen, dass es auch eine andere Sicht auf die Geschichte gibt. Es ist ein heißes Thema …

Daberger: Aber es wird leichter. Vor ein paar Jahren hätten wir die Buchpräsentation nicht wagen können. Wir haben bei Jiří Kacetl vorgefühlt, ob es überhaupt möglich ist.

Zotter: Die Angst ist da, dass das Beschlagnahmte zurück soll.

Fordern dies die Südmährer?

Daberger: Keiner will heute mehr ernsthaft das Eigentum zurückhaben, auch will man keine Entschädigungen. Wichtig ist, dass die Einsicht für das Unrecht gegeben ist und dass Entschuldigungen formuliert werden. Die Erlebnisgeneration ist großteils verstorben, trotzdem steckt die Rückgabe in tschechischen Köpfen, aber darum geht’s uns nicht.

Wird ein Groll gegenüber Tschechien gehegt?

Daberger: Die Erlebnisgeneration ist unterschiedlich mit der Vertreibung umgegangen. Das war davon abhängig, wie viel Schlimmes passiert ist. Ich persönlich glaube, dass kein Groll gehegt wird, vor allem nicht von der Nachgeneration.

Zotter: Ich habe insofern keinen Groll, weil ich nichts verloren habe. Das bringt auch nichts.

Daberger: Man muss in die Zukunft schauen und als gute Nachbarn zurechtkommen. Dem steht nicht entgegen, dass man weiß, was passiert ist und wer betroffen war.

Zotter: Das ist wie bei der Schuldfrage des Judenmords: Wir sind nicht schuld, aber wir haben eine Verantwortung, darauf zu achten, dass das nicht mehr passiert.

Wo war für Ihre Familie Heimat?

Zotter: Drüben. Mein Großvater führte in Frain eine Spedition und er hat darauf geachtet, dass seine Kinder eine dahingehende Ausbildung verfolgen. Er hat geschaut, dass die Familie so aufgestellt ist, dass sie jederzeit die Firma führen kann.

Daberger: Viele hatten die Einstellung: Wir kommen zurück.

Zotter: Mein Großvater hat die Grenzöffnung nicht erlebt; anfangs dachte ich: Das ist schade. Aber dann bin ich zu einer anderen Meinung gekommen. Er war 1945 geschockt, aber 1989 wäre er durchgedreht.

Daberger: Unsere Wurzeln liegen drüben. Günther ist in Wien zuhause, ich in Stuttgart, aber die Wurzeln sind trotzdem dort.