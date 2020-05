Stellvertretend für die Gesellschaft, die in der Coronakrise stark zusammenhält, überbrachten Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und Landtagsabgeordneter Richard Hogl am 1. Mai den Mitarbeitern in den Landespflegezentren Hollabrunn und Retz sowie im Landesklinikum Hollabrunn süße Grüße und persönliche Dankesworte von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Es soll ein kleines Zeichen der Anerkennung sein. Sie leisten Außergewöhnliches in dieser Ausnahmesituation“, betonte Hogl.

„Unser Dank richtet sich an alle. Nur gemeinsam überwinden wir die Coronakrise. Der Blick in andere Staaten macht sicher, dass die gesetzten Maßnahmen richtig waren“, unterstrich Himmelbauer die Botschaft der Landeshauptfrau. Zu danken sei jenen, die zu Hause bleiben mussten genauso wie jenen, die weiterarbeiten mussten; jenen, die für andere da waren genauso wie allen, die auf sich alleine gestellt waren.

Mit vereinten Kräften sei es gelungen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und erste Lockerungen möglich zu machen. Niederösterreich habe in den letzten Wochen unglaubliche Charakterstärke an den Tag gelegt. In der größten Krise unserer Generation gelte jedoch weiterhin: „Abstand halten heißt zusammenhalten.“ Durch Zusammenhalt und harte Arbeit könne diese Gesundheits- und Wirtschaftskrise überwunden werden.