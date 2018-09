Umfahrung eingerichtet, Kreisverkehr wird stillgelegt .

Am Mittwoch, dem 26. September, ist es so weit: Die Asfinag legt den sogenannten „Gantner-Kreisverkehr“ bei Suttenbrunn – die Verbindung der Weinviertler Schnellstraße S 3, der Weinviertler Straße B 303 und der Znaimer Straße B 40 – still.