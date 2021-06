Ortsvorsteher Aigner: "Wie bei einem Bombenangriff" .

Eine der am stärksten von Hagelunwetter betroffenen Ortschaften im Bezirk Hollabrunn war Suttenbrunn. "Es war wie bei einem Bombenangriff. Ein Wahnsinn! So was haben wir noch nicht erlebt", schüttelt Ortsvorsteher Anton Aigner den Kopf.