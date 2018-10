Im Jahr 1849 wurden die ersten 17 Bezirkshauptmannschaften gegründet, darunter auch Oberhollabrunn. Mit einem landesweiten Tag wird nun am 19. Oktober das 150-jährige Bestehen dieser Behördeneinrichtungen gefeiert. Ein Rechenfehler? Nein. Denn lange währte diese Lösung nicht.

Ab 1854 ersetzten sogenannte „gemischte Bezirksämter“ die erst gegründeten Bezirkshauptmannschaften und Bezirksgerichte. Doch bald wurde die Trennung von Verwaltung und Rechtssprechung erneut in Angriff genommen. Die zahlreichen Einwände der geografischen Zuteilung wurden aufgearbeitet.

Streitfall in Hollabrunn wegen Vereinigung anno 1850

Einen solchen Streitfall gab es auch für den Bezirk Hollabrunn, wie eine Stellungnahme der Statthalterei beweist: Die 1850 vollzogene Vereinigung des Bezirkes Retz mit der BH Horn habe nie die Sympathie der Bevölkerung gefunden, „da die Kulturverhältnisse total verschieden sind und in der Bevölkerung jener prägnanten Unterschiede, welche zwischen den Weinbauern und den sogenannten Waldviertlern bestehen, auffallend hervortreten;“

So wurde die Vereinigung der Bezirke Hollabrunn, Retz und Haugsdorf zur BH Hollabrunn vorgeschlagen, deren Gebiet damals rund 68.000 Einwohner zählte. Mit 31. August 1968, also vor 150 Jahren, war die Wiedererrichtung von Bezirkshauptmannschaften als eigenständige Behörden abgeschlossen.

Andreas Strobl ist Hollabrunns 17. Bezirkshauptmann

Heute ist Andreas Strobl der 17. Bezirkshauptmann von Hollabrunn – den Landrat des einstigen NS-Regimes nicht mitgezählt – und die BH verfügt über Außenstellen in Retz, Haugsdorf und Ravelsbach, die einmal wöchentlich geöffnet sind. Gemeinsam werde im Land nun eine Modernisierung, Dezentralisierung, Digitalisierung und Deregulierung der Verwaltungsbehörde angegangen, schildert Strobl. Etliche Arbeitsplätze wurden bereits von St. Pölten nach Hollabrunn zugewiesen.

Um entsprechend Platz zu schaffen, wurde hier etwa auch die einstige Dienstwohnung umgebaut. „Fünf Arbeitsplätze sind für diese Offensive in unserem Haus noch vorhanden“, sagt Strobl, der die Stärkung der Region begrüßt und dessen Haus derzeit Arbeitsplatz für knapp 100 Mitarbeiter ist. Was für nicht denkbar war: Zwei Drittel davon sind weiblich. In Sachen Verkehrsinfrastruktur wünscht er sich ein Niveau wie in den Wiener Umlandgemeinden. „Wir sind auf einem guten Weg“, meint Strobl.

Leistungsschau mit den Partnern der BH

Im Jahr 1980 übersiedelte die BH Hollabrunn an ihren heutigen Standort in die Mühlgasse 24. Unter Strobls Vorgänger Stefan Grusch erfolgte 2007/2008 eine umfassende Sanierung des Gebäudes. Am Freitag wird es von 9 bis 15 Uhr eine umfassende Leistungsschau der Bezirkshauptmannschaft und ihrer Partner geben.

Zu diesem Tag der offenen Tür werden sich auch die Polizei, das Bundesheer, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und der Samariterbund, der Zivilschutzverband sowie der NÖ Straßendienst präsentieren. Der Schutzraum wird für die Besucher zugänglich sein und es wird Einblick in die Zusammenarbeit im Katastrophenfall gegeben, die einmal jährlich beübt wird.