Musikalisches Buhlen um den Nachwuchs in Retz und Hadres

Am 5. und 6. Mai zeigten die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien ihr umfangreiches Repertoire zum wiederholten Mal bei rund 170 Veranstaltungen in ganz Niederösterreich. Das Programm reichte von spannenden Auftritten und Konzerten über Stadtspaziergänge bis hin zu Instrumentenvorstellungen und Tage der offenen Türen. Innovative Aktionen holten das Publikum direkt an öffentlichen Plätzen in den Gemeinden – zum Beispiel im Schwimmbad, an Hauptplätzen oder auch in Geschäften – ab.

Im Bezirk Hollabrunn präsentierten sich am Freitag alle Gitarrenschüler des Musikschulverbandes Retzer Land solistisch und in Ensembles im Kulturhaus Schüttkasten Retz. Die Musikschule Pulkautal lockte am selben Abend Besucher mit einem unterhaltsamen Klassenabend unter der Leitung von Johann Kalbacher in den Musiksaal des Gemeindeamts Hadres. „Musikvermittlung mit Begeisterung und auf höchstem Niveau“, zeigte sich Michaela Hahn, Geschäftsführerin des „Musik & Kunst Schulen Management NÖ“, hocherfreut.

In den kommenden „regionalen Aktionswochen“ laden die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien alle Musik- und Kunstinteressierten zum Schnuppern ein. In diesen Wochen können sich Kinder und Jugendliche und ihre Eltern über die unterschiedlichen Fächer informieren, Instrumente oder Kunstfächer ausprobieren, Musikschullehrende persönlich kennenlernen und Konzerte besuchen. Damit startet auch die Anmeldezeit an den Musikschulen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.