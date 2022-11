Retzer Tourismusschulen waren Gastgeber im Stil der 20er-Jahre

Der Andrang zu den Tagen der offenen Tür der HLT Retz war enorm. Zwei Tage lang führten Schüler und Lehrkräfte durch die neue Schule und verwöhnten hunderte Gäste kulinarisch. Jeder Fachbereich, von Allgemeinbildung bis Wirtschaft, von Küche und Service bis Sprachen und Sport wurde vorgestellt.

Neuerungen wie die Zusatzqualifikation zum Vital- und Outdoorcoach, der Schwerpunkt „Events und Startups im Tourismus“ oder die Ausbildungsschwerpunkte „Bewegter Tourismus“ und „Kreativer Tourismus“ weckten ebenso Interesse wie alle Übungsfirmen. Zum Jungbarkeeper, Jungsommelier, Käsekenner oder Kaffeekenner kann man sich hier ebenfalls ausbilden lassen.

Die Besucher stärkten sich in der Lehrbar, im Kaffeehaus, in der Cocktailbar oder im Restaurant. Die Lehrbar und all ihre Mitarbeiter strahlten im glanzvollen Stil der 20er-Jahre, perfekt von Elisabeth Zach in Szene gesetzt. Direktorin Sablik-Baumgartner freute sich: „Es ist wunderbar, so vielen Interessierten unser neues Schulhaus zeigen zu können und über unsere neuen Inhalte zu berichten.“

Wohnquartier und HLT Retz als genussvolle Partner

Und ganz nebenbei verwöhnte Christa Widhalm mit den Schülerinnen der ersten Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für Tourismus die vielen Gäste im Wohnquartier Retz. Dieses innovative Unternehmen unter Führung von Claudia und Bernhard Mayr ist seit Jahren treuer Wirtschaftspartner der HLT Retz. Das Powerpaar hat ein wahres Impulszentrum mitten in der Weinstadt geschaffen.

Zum jährlichen Ladys-Frühshoppen stellen zahlreiche Unternehmen – wie Laufsteg Retz, Shoes und More Mühlberger, Ohrangerie, Viktoria Pohl, Frau Hofer, Irene Mischling-Stix etc. – aus und begeistern auch Bürgermeister Stefan Lang. Der ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen.

Nächste Gelegenheit, sich von den Tourismusschulen Retz zu überzeugen, ist beim Tag der offenen Tür am Freitag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr. Interessierte Jugendliche werden gebeten, möglichst bald ihre Voranmeldung für 2023/24 abzugeben, um sich rechtzeitig einen Platz zu sichern.

