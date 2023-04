Nach dem Tanzen kommt das Fachsimpeln

Am 15. April bewiesen rund 130 junge Tänzer niederösterreichischer Musikschulen beim landesweiten Treffen „Tanz im Gespräch“ ihr Talent; darunter auch das siebenköpfige Ensemble „Modern 2“ der Musikschule Hollabrunn. Insgesamt elf Tanzensembles aus neun Musikschulen NÖs beeindruckten mit ihren Choreografien in den verschiedenen Stilrichtungen wie zum Beispiel Jazz oder zeitgenössischer Tanz im Kulturhaus Wagram in St. Pölten.

Als Veranstalter, der mit diesem Format die Tanzschüler ins Rampenlicht stellt, fungiert das Musik & Kunst Schulen Management NÖ (MKM). MKM ermöglichte es den jungen Künstlern auf einer großen Bühne vor Publikum und einer Fachjury aufzutreten. Drei Studierende aus dem Studiengang „Zeitgenössiche Tanzpädagogik“ der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien zeigten mit ihrem Auftritt Musikschülern, wie diese ihr Talent weiterentwickeln können.

Anja Bauer, Eleonore Kauer, Veronika und Theresia Bouchal, Maria Pfannhauser, Paula Margetich und Valentin Niedermeyer bilden das Ensemble „Modern 2“. Foto: mkm

Im Anschluss an die Auftritte der niederösterreichischen Musikschüler hatten diese die Gelegenheit, sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Zusätzlich bekamen sie noch wertvolles Feedback durch die fachkundige Jury. Mit dem Sonderpreis „Kreation“ für die beste selbst entwickelte Choreografie wurde übrigens das Ensemble „All 4“ von der Musikschule Wieselburg prämiert, das den Preis begeistert entgegennahm.

