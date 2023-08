Tattooloft TrustInk Stichfeste Neueröffnung in der Hollabrunner Fußgängerzone

Im ehemaligen Lokal der "Bios Greisslerei" eröffnet bald ein Tattoo-Studio. Foto: Belinda Krottendorfer

D as neue Tattoostudio „Tattooloft TrustInk“ wird voraussichtlich am 31. August in der Hollabrunner Fußgängerzone eröffnen. Damit ist der Leerstand, der durch das aus der „Bios Greisslerei“ entstand, gefüllt.

Unternehmensgründer Christian Gassner hat vor drei Jahren mit dem Tätowieren begonnen; davor hat er für L'Oreal, Rayban und in der Pharmabranchenberatung gearbeitet. „Ein guter Freund von mir ist Tätowierer, und er meinte einmal zu mir: Warum versuchst du es nicht auch mal? Es ist aus einer Laune heraus entstanden“, erklärt Gassner seinen beruflichen Neuanfang. Anschließend lernte und arbeitete der Guntersdorfer im Tullner Studio „Black Danube Ink“. Der lange Anfahrtsweg von Guntersdorf nach Tulln war für Gassner schließlich der Hauptgrund, sich in Hollabrunn selbstständig zu machen. „Insgeheim ist es ja der Traum von fast jedem Tätowierer, ein eigenes Studio zu haben“, erklärt der Unternehmer. Gassner rät seinen Kunden, an die Zukunft zu denken Das Geschäftslokal in der Hollabrunner Fußgängerzone wurde durch reinen Zufall gefunden. Bis Ende Juni war dort noch die „Bios Greisslerei“ eingemietet. „Ich bin durch die Fußgängerzone spaziert und habe zufällig mit Jasmin Schichta, der Inhaberin der Greisslerei, geplaudert und erfahren, dass das Lokal bald zu haben ist“, erzählt der Tätowierer. Zu Beginn wird Gassner sein Studio noch als Ein-Personen-Unternehmen führen, geplant ist jedoch, zwei Kollegen mit an Bord zu holen. „Es ist nicht jeder Tätowierer auf alles spezialisiert. Ich mache beispielsweise Blackwork mit feinen Sachen wie Mandalas, geometrischen Motive und Dotwork, und arbeite nur wenig mit Farbe“, erklärt Gassner. Piercings werden in dem neuen Studio keine angeboten, doch der Unternehmer wäre offen für einen Piercer, der bei ihm arbeiten möchte. Sein erstes Tattoo war übrigens ein „C“ auf dem rechten Handgelenk, das er sich auf einer Tattoo-Convention stechen ließ und wo mittlerweile schon ein Cover-up darüber ist. „Für mich ist es wichtig, meine Kunden gut zu beraten und dabei auch an die Zukunft zu denken. Ich würde junge Menschen nicht am Hals tätowieren, da bei ihnen noch nicht klar ist, wo sie in ein paar Jahren beruflich stehen werden“, sagt der Tätowierer.