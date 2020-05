Eine ökonomische und umweltfreundliche Lösung für Rauchübungen brauchte Alexander Schuster und Christopher Kerl von der HTL Hollabrunn den Sieg in der Kategorie „Energie- und Gebäudetechnik sowie Gebrauchsgüter“.

Um eine elektronisch dimmbare Folie wurde ein Atemschutzmaskenaufsatz konstruiert, der eine stufenlose Dimmung erzeugen kann. Dies simuliert die Sichteinschränkung durch Verrauchung in brennenden Gebäuden.

Je nach Aufenthaltsort können ausschließlich durch digitale Kommunikation verschieden starke Verrauchungsgrade simuliert werden. Der große Nutzen und der breite Anwendungszweck beeindruckten die Jury.

„Es handelt sich um eine einfach handzuhabende Lösung, die viele Technikbereiche verknüpft und kostengünstig ist“, meinte Jurorin Andrea Scheichl, Vizepräsidentin für Recht & Support am Österreichischen Patentamt. Nicht nur bei Feuerwehren, sondern auch beim Bundesheer, der Polizei oder im Katastrophenschutz würde das Hollabrunner Projekt von Nutzen sein.

Ticket für Berufspraktikum in der Tasche

Das geplante Preisverleihungsevent in Salzburg fiel der Coronakrise zum Opfer. „Deshalb haben wir den Siegerprojekten in einem Video eine virtuelle Bühne gegeben“, erklärt Angelika Kiessling, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bosch in Österreich und Verantwortliche für den Wettbewerb.

Urkunden und Trophäen des größten von einem Unternehmen initiierten HTL-Wettbewerbs in Österreich wurden per Post zugestellt. Zudem erhielten die Preisträger die begehrten Tickets für ein sechsmonatiges Berufspraktikum in einem Unternehmen der Bosch-Gruppe. Voraussichtlich im Herbst dürfen sie weiters VIP-Gast bei einem Bosch-Motorsportevent sein.

„Ich bin begeistert von den vielen kreativen Ideen der jungen Leute und wie professionell die Aufgaben umgesetzt wurden. Es stecken großartige Talente im österreichischen Technik-Nachwuchs“, lobt Helmut Weinwurm, Alleinvorstand der Robert Bosch AG. Er war heuer zum ersten Mal als Juror dabei und ist selbst HTL-Absolvent. Die heimische HTL-Landschaft sei eine wahre Talenteschmiede für hochqualifizierte Mitarbeiter.