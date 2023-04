Bezirk Hollabrunn: Lieber den 50er einhalten und kontrollieren

„In Einzelfällen macht es sicher Sinn, im Ort 30 km/h vorzuschreiben“, meint Hollabrunns Bezirkspolizeichef Eduard Widhalm. Generell hält er es aber für sinnvoller, wenn die derzeit vorgeschriebenen 50 km/h im Ort eingehalten und überwacht werden.

Wenn keine Einsätze sind, übernimmt der Streifendienst mit Laserpistolen die Geschwindigkeitskontrollen im Bezirk. Zusätzlich werden bis zu vier Mal im Monat Messungen mit Boxen durchgeführt, die von der Verkehrsabteilung an einem vorgegebenen Ort aufgestellt und von einem Polizisten überwacht werden. Ausgesucht werden die Punkte nach örtlichen Erfordernissen

Beim Immendorfer Kindergarten wird verstärkt kontrolliert

„Im Bezirk gibt es keine Strecken, auf denen besonders gerast wird“, ist Widhalm froh. Dennoch werde natürlich regelmäßig kontrolliert, damit es so bleibt. „Wenn wir 100 Leute kontrollieren, dann sind zwei bis sieben zu schnell“, weiß der Polizeichef.

Seit Mitte März gibt es im Bezirk eine Stelle, an der die Geschwindigkeit der Autofahrer genauer kontrolliert wird. „Das wird auch in nächster Zeit noch so bleiben“, berichtet Widhalm, dass beim neuen Kindergarten in Immendorf durch Laser- und Boxmessung vermehrt aufs Tempo geachtet wird.

Neues Tempolimit? „Nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Gerast werden darf am WRT-Ring. Doch was meint der dortige Obmann Daniel Fischer zur Tempolimit-Initiative? „Bei aller Liebe zur Umwelt, für mich ist das nicht die Lösung zum Ziel, sondern nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Dabei beschäftige er sich mit seinem Verein intensiv mit Verbrauch und ressourcenschonendem Umgang, so Fischer: „Wir müssen uns ja immer wieder rechtfertigen und das wird wohl nicht weniger.“

