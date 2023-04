Bald 17 Jahre leitet Wolfgang Dafert die Straßenbauabteilung in Hollabrunn und es sei fast kein Tag vergangen, an dem es nicht hieß: „Bei mir zu Hause wird zu schnell gefahren!“ Permanent gebe es Hinweise, Beschwerden und Gespräche über das Zu-schnell-Fahren. Man habe das Gefühl, jeder lebe in zwei Welten, meint Dafert: In der Welt, wo die Kinder zu Fuß zur Schule gehen oder man zuhause seine Ruhe haben will. Und in der anderen Welt, wo man im Auto sitzt.

Die Tempofrage auf den Straßen ist ein absolutes Steckenpferdthema für den Eggenburger, dem jedoch bewusst ist, dass er hier „eher zu den Exoten“ zählt. Denn aus Daferts Sicht ist klar: „Die Zeit ist höchst reif für 30 - 80 - 100.“

Die Vorteile liegen für den Straßenbauexperten auf der Hand: Es würde weniger Energie verbraucht, leiser gefahren, weniger Fläche verbraucht und: „Wir würden uns viele Tore ersparen.“ Es gebe auch wunderbare Theorien dazu, schmunzelt Dafert, etwa: Hätte sich das Auto mit der Evolution mitentwickelt, wären wir vermutlich nur mit 10 bis 15 km/h unterwegs. Doch der technische Fortschritt war viel zu rasant. Es schlage ein anderer Urinstinkt des Menschen durch: „Wenn ich schneller bin als die anderen, habe ich Vorteile.“

Durch die Geschwindigkeit habe sich auch die Struktur rasant geändert. Wer kein Auto hat, hat heute einen Nachteil. „Ich bin kein Traumtänzer, um zu sagen, dass wir kein Auto brauchen“, sagt Dafert. Doch seit seinem Studium hat er sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und es sei schon damals über 30 - 80 - 100 geredet worden. „Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es nur diese eine Antwort“, steht für den Hollabrunner Straßenbauabteilungsleiter fest.

Gemeinden satteln vielerorts auf 30er um

In örtlichen Straßenzügen, speziell dort, wo sich viele Kinder tummeln, werden oft 30er-Zonen verordnet. Etwa in Ziersdorf. Badgasse, Teichweg, Park- und Erlenaugasse sowie die Jubiläums- und Kürnbachsiedlung dürfen nur mit 30 km/h befahren werden. Genauso ist es beim Abschnitt Friedhof und Kindergarten in der Joseph-Haydn-Straße. Einige Anrainer wünschen sich, dass die gesamte Joseph-Haydn-Straße eine 30er-Zone wird. Dort seien auch schon einige Katzen den Rasern zum Opfer gefallen. Im Ziersdorfer Ortsteil neben der Bahn ist ein Herunterbremsen auf 30 km/h in der Baritzbach- und in der August-Klik-Gasse notwendig.

„Bürgerinnen geben an, einige wenige Autofahrerinnen fahren extrem schnell in der Franz-Schubert-Straße, in der Pfarrhofgasse und am Gießbachweg“, weiß Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer. Am Ortsende in Richtung Gettsdorf steht ein „Freiwillig 30“-Schild. Hier in der Nähe des Kinderspielplatzes spazieren viele Jungfamilien mit ihren Kindern. Doch das Schild nehmen viele Moped- und Autofahrer nicht ernst, hadern Anrainer. Bei einem verordneten 30er kann das für Raser sehr unangenehm werden. Es winken Anzeigen.

Freilich: 30 km/h oder noch weniger kommen geübten Autofahrern auf gerader Strecke beinahe wie Stillstand vor. Allerdings: Eines von zahlreichen anschaulichen Beispielen nennt Dafert im NÖN-Gespräch: „Sagen Sie jemandem, er soll im Auto mit 20 km/h gegen eine Wand fahren. Und dann fordern Sie ihn auf, von einem Tisch zu springen und sich mit einer Liegestütze aufzufangen. Das ist ein Klacks dagegen …“

Dorfinitiative setzt sich für Verkehrsberuhigung ein

Dass ein verordneter 30er nicht immer die Lösung ist, zeigt sich in Oberfellabrunn: Seit dem Jahr 2021 gibt es in Oberfellabrunn eine Dorfinitiative mit 42 namhaften Unterstützern, die sich für eine Verkehrsberuhigung einsetzt. Nun habe auch die sogenannte Dorferneuerung das Anliegen wieder gestärkt: „Die Verkehrsberuhigung steht an dritter Stelle“, berichtet Lilly Damm,

Die Gesundheitswissenschaftlerin, die in Oberfellabrunn lebt, hadert schon lange damit, dass die Behörden keinen Grund sehen, Maßnahmen in der alten Dorfstraße mit dem Kindergarten zu setzen. In der 30er-Zone wurden wiederholt Überschreitungen, einmal sogar 130 km/h gemessen. „In der Fahndorferstraße wurde heuer ein 7-jähriges Kind bei einem Unfall verletzt“, sieht sich Damm in ihrer Sorge bestätigt.

Die V85 ist eine heilige Kuh in NÖ, für die es allerdings keine gesetzliche Legitimation gibt.“ Lilly Damm

Jedoch: „Verkehrsgutachter finden immer noch, dass über 40 km/h für 85 Prozent der Autofahrer in einer 30er-Zone eben üblich sind. Die V85 ist eine heilige Kuh in NÖ, für die es allerdings keine gesetzliche Legitimation gibt“, ärgert sie sich.

Hintergrund: Die Kennzahl V85 wird von Verkehrsingenieuren verwendet und ergibt sich aus der Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der Lenker eingehalten und von 15 Prozent überschritten wird.

„Interessen der Autofahrer scheinen wichtiger zu sein, als der Bewohner“

„Die Verordnung der BH schreibt 30 km/h als Höchstgrenze vor. Die letzte Verkehrserhebung zeigt jedoch, dass sich 80 Prozent der Lenker nicht daran halten“, hält Damm fest. Tatsächlich würden hier aber das Unfall-Risiko und die Lärmbelastung bereits dramatisch steigen, wie unter anderem dem Verkehrsclub Österreich zu entnehmen sei.

Schlussfolgerung der Oberfellabrunnerin: „Die Interessen von Autofahrern, die zwei Minuten durch einen Ort fahren, scheinen wichtiger zu sein, als der Lebensraum der Bewohner, die Unfall-Risiko und Lärm täglich ertragen müssen.“ Zudem sei das Durchrasen in einer 30er-Zone mit Kindergarten keinesfalls mit dem UN-Recht auf Leben und ein Aufwachsen in sicherer Umgebung vereinbar: „Es ist Zeit zu handeln und den Menschen, besonders Kindern und dem Klima Vorrang zu geben

Temporeduktion Bezirk Hollabrunn: Lieber den 50er einhalten und kontrollieren

