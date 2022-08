Bezirk Hollabrunn: „Brennholz ist das neue Klopapier“

Werbung

Foto: NÖN-Archiv

Die Teuerung des Heizmaterials macht auch im Bezirk zu schaffen. Viele tätigen nervöse Massenholzkäufe für den kommenden Winter. Öl und Gas werden ebenfalls immer hochpreisiger. Die NÖN hat bei Heizmittel-Lieferanten nachgefragt, wie sich der Preisanstieg bemerkbar macht.

Im Lagerhaus Hollabrunn sei der Öl- und Holzmangel zwar spürbar, doch noch sei kein Engpass festzustellen. „Wir versuchen, für unsere Mitglieder ein gutes Krisenlager bereitzustellen“, sagt Obmann Johann Rohringer im NÖN-Gespräch. Dieses Lager bestehe aus 1,6 Millionen Liter Diesel und Heizöl, welche im Fall der Heizmittelknappheit für Mitglieder zur Verfügung stehen. „Doch Wunder wirken können wir auch keine“, betont Rohringer.

Ein größeres Problem sei zurzeit die Verfügbarkeit von Pellets. Weil viele Kunden gerade auf Pelletöfen umstellen, komme die Produktion nicht hinterher. Aber auch hier versuche man, ein Pufferlager aufzustellen, um Mitglieder versorgen zu können, so Rohringer. Wird Ware also für Stammkunden zurückgehalten? Bevorzugt werde im Lagerhaus grundsätzlich kein Kunde. Doch: „Kunden, die den Kaufmann immer schätzen, werden natürlich auch vom Verkäufer wertgeschätzt.“

Das ideale Heizsystem in diesen Zeiten zu wählen, ist gar nicht so einfach. „Die Heizsysteme sind alle miteinander verknüpft“, meint der langjährige Obmann des Lagerhauses. Rohringer selbst heizt seit Jahren mit einer Hackschnitzelheizung. Die Vorteile, dass das Hackgut regional gut verfügbar und CO₂-neutral sei, überwiegen für den Landwirt aus Grund.

Pellets-Kontingent für Monate erschöpft

Im Fetter-Baumarkt Hollabrunn ist die Verfügbarkeit von Holz und Pellets unterschiedlich, wie Marktleiter Harald Zehetner verrät: „Bei manchen Lieferanten ist es so, dass das Kontingent schon für die nächsten ein bis zwei Monate ausgeschöpft ist.“ Das dürfte bei den Pellets der Fall sein. „Wir haben noch nie so eine starke Nachfrage gehabt wie jetzt.“ Da die Kunden so viel auf Vorrat eingekauft und Panikkäufe getätigt haben, muss auf weitere Lieferungen gewartet werden.

„Starke Nachfrage nach Infrarotpaneelen“

Beschwerden über die Teuerungen des Heizmaterials hört Zehetner derzeit oft. „Wir haben momentan eine ganz starke Nachfrage nach Infrarotpaneelen“, sagt er. Von diesen sei noch genug auf Lager. In einen Neubau einen Kamin einzubauen, wäre zudem ratsam, damit im Falle des Stromausfalls auf einen Kaminofen zurückgegriffen werden kann. Zehetner kann jedoch die Panikmache wegen der Knappheit von Brennstoffen nicht ganz verstehen: „Es ist noch kein Jahr knapp geworden.“

Auch bei der Firma Müllner Holzwaren in Mallersbach ist die Verfügbarkeit von Brennholz aufgrund von Hamsterkäufen stark eingeschränkt. „Kunden, die bis jetzt immer zwei Meter gekauft haben, kaufen heuer vier“, berichtet Geschäftsführer Martin Müllner. Pellets stehen dafür reichlich zur Verfügung. „Das Brennholz scheint das neue Klopapier zu sein“, scherzt der Mallersbacher angesichts des teilweisen Engpasses.

