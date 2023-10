Teures Wohnen: „Mieten und abwarten, dass es besser wird“

„Meine Tochter hat in Hollabrunn ein Haus gekauft und dafür einen Kredit aufgenommen. Für diesen Kredit hat sie vor fünf Jahren 970 Euro monatlich für die Rückzahlung benötigt. Jetzt muss sie aufgrund der EZB-Zinserhöhung schon knapp über 1.600 Euro bezahlen“, berichtet ein Facebook-User auf NÖN-Nachfrage. „Ich denke, wenn sie gewusst hätte, dass die Rückzahlung so viel ausmacht, hätte sie das Haus nicht gekauft. Man will sich gar nicht vorstellen, dass sie arbeitslos werden würde. Das wäre eine Katastrophe . Die Frechheit ist ja, dass der Sparer kaum an Zinsen profitiert. “

Das teure Wohnen quält Käufer und Verkäufer. „Früher bezahlte man für 50 Quadratmeter 400 Euro Miete, jetzt bist bei 800 Euro und Nebenkosten wie Strom Heizung extra“, sagt ein anderer User. Bei Verkäufern liegen die momentanen Herausforderungen in Misstrauen, Angst und fehlenden Sicherheiten. „Es stellt sich die Frage, ob sich ein Käufer meine Immobilie leisten kann“, erklärt Martin Hauer, Geschäftsführer von Immoplex in Alberndorf

20 Prozent Eigenmittel für Kredit aufzubringen, ist für viele schwierig

Vermieter stünden vor der Herausforderung, einen zahlungsfähigen Mieter mit Beschäftigungsverhältnis zu finden. Eine Entspannung der Situation sei laut Hauer nicht vor Herbst 2024 zu erwarten.

Er sei derzeit vor allem mit Anfragen zu Kaufimmobilien und Anfragen von zukünftigen Verkäufern („Wie viel ist meine Immobilie wert?“) konfrontiert. „Ein professioneller, zertifizierter Makler, wie ich es bin, bringt im Vorfeld bis zur Kaufvertragsabwicklung bei allen Vertragsparteien die nötige Klarheit, Transparenz und Antworten, die zu Entscheidungen führen.“

Jürgen Mokesch von Immobilien Waitz & Mokesch in Hollabrunn bemerkt, dass es seit dem neuen Modus der Kreditvergabe eine Immokrise gibt, nicht erst seit dem Ukrainekrieg. 20 Prozent Eigenmittel aufzubringen, sei für viele schwierig. „Das ist schade, weil sich junge Menschen gerne etwas schaffen möchten“, meint Mokesch.

„Lieber in Immobilie als aufs Sparbuch“

Immobilien, die preislich in Ordnung sind, seien verkaufbar. Andere nicht. Wenn die Banken ihren Kreditvergabe-Modus nicht ändern, werde sich die jetzige Situation nicht ändern, ist Mokesch überzeugt.

Beim neuen Hollerhof in Hollabrunn gebe es übrigens reges Interesse von verschiedenen sozialen Schichten. Das Mieten werde für viele attraktiver, hat der Immo-Experte hier viele Anfrage: „Es kommt mir so vor, dass Leute, die Geld haben, dieses lieber in eine Immobilie stecken als es am Sparbuch zu lassen.“ Sein Rat an alle, die derzeit weniger Geld haben: „Mieten und abwarten, dass sich die Situation bessert.“

Architekt Ernst Maurer merkt, dass der Wohnbau zurückgeht, wie er im NÖN-Gespräch berichtet: „Wir haben weniger Aufträge im Wohnbau als früher.“ Die hohen Anschaffungskosten durch die Pandemie und Lieferschwierigkeiten führten dazu, dass das Wohnen teurer wurde. Aufgrund der wenigen Planungsaufträge muss er auch Beschäftigte abbauen.

Deutlicher Rückgang bei Transaktionen

Die Transaktionen seien deutlich zurückgegangen, beobachtet Immobilienmakler Martin Schenter. Der SMK-Immo-Chef spricht von 30 bis 40 Prozent und einem durchwachsenen Jahr, das er so in seiner Laufbahn noch nicht erlebt hat.

„Das Hauptproblem ist die Finanzierung“, ist für den Großwetzdorfer klar. Schenter hat Maklerbüros in Hollabrunn, Krems, Wien und Waidhofen/Thaya. Im Geschäft ist der Immobilientreuhänder seit 2000, seine Firma gibt es seit 2007. „Es war zwischendurch schon auch mühselig, aber so eine Situation habe ich noch nicht erlebt“, sagt er im NÖN-Gespräch.

Er beobachtet, dass die Kunden verunsicherter sind. „Wir raten ihnen, zuerst einmal die Bank zu fragen, wie viel Geld sie überhaupt bekommen. Und danach suchen wir gezielt ein Objekt“, schildert Schenter sein Vorgehen. Er beobachtet, dass es sehr oft an den notwendigen Eigenmitteln fehle.

Vollbremsung auf dem Immo-Sektor

Weil weniger Wohnungen gebaut werden, würden auch die Mieten steigen. Als Immobilientreuhänder können er und seine Berufskollegen die Lage nicht verbessern. „Das kann nur der österreichische Staat, indem er die Zugangsberechtigungen für Kreditvergaben ändert.“

Durch die hohen Kreditzinsen, die verschärften Bedingungen, um Kredite zu erhalten und die hohen Energiekosten wurde eine Vollbremsung auf dem Immo-Sektor hingelegt. „Das wird man auch im Bau sehen“, spricht der Experte von leeren Auftragsbüchern.

