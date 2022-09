Im Konzerthaus Weinviertel sind die Künstler das Bild .

Die NöART, niederösterreichische Gesellschaft für Kunst und Kultur, präsentiert unter der Leitung von Kurator Hermann H. Capor die Ausstellung "the artist is present" im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Dort ist diese Ausstellung, die sich auf den Künstler im Bild konzentriert, noch bis 9. Oktober zu sehen.