The Banshees of Inisherin Es riecht nach Oscar im Retzer Kino

Lesezeit: 2 Min CP Christian Pfeiffer

"Ich mag dich einfach nicht mehr." Der Satz, der im Oscar-nominierten Streifen "The Banshees of Inisherin" ein Drama zur Folge hat, dass man im Kleinen wie im Großen verstehen kann. Foto: Searchlight PicturesCourtesy Everett Collection

B ei der Auswahl seiner Filme und beim Timing, sie zu spielen, hat der Filmclub Retz ein nahezu goldenes Händchen. Diesmal dürfen sich das treue Stammpublikum und cineastisch Interessierte am 11. März um 20 Uhr in den Stadtlichtspielen auf einen heißen Oscar-Favoriten freuen: Martin McDonaghs "The Banshees of Inisherin".