König Tuzar von Hollabrunn: „Wir sind echt gut drauf!“

Ob es nach dem Konzert der Capella Cantabile am 4. Juni um 17 Uhr im Erzbischöflichen Seminar „Gut gebrüllt, Löwe“ heißen wird, bleibt abzuwarten. Das Programm wäre dazu angetan, lassen die Chorsänger doch Elton John's „König der Löwen“ aus dem Käfig - aber erst im zweiten Teil. Die Gesangsreise beginnt zunächst in der späten Renaissance mit „Hosannah to the Son of David“, einer sechsstimmigen Motette des englischen Komponisten Thoma Weelkes.

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts Kanon „Ave Maria“ macht das Konzertprogramm kurz im 18. Jahrhundert Station, um sich mit einem „Abendständchen“ von Johannes Brahms und „Locus iste“ von Anton Bruckner ins 20. Jahrhundert vorzuarbeiten. Das wird unter anderem von Ralph Vaughan Williams „Gloria“ repräsentiert, das aus der Messe in g-Moll stammt und für einen Doppelchor geschrieben wurde.

Nach der Pause gehört die Bühne dann ganz König Tuzar, pardon, dem „König der Löwen“. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es Alfred Tuzar eine tierische Freude sein wird, das Konzert zu dirigieren. An Begeisterung lässt er es im Vorfeld jedenfalls nicht missen: „Wir sind echt gut drauf!“ Nach „Hakuna matata“, „Can You Feel the Love Tonight“ und „Circle of Life“ könnte es sein, dass sich das Publikum diesem Statement anschließen kann.

